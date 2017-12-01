Специалисты из Румынии рассказывают о таинственной древней рукописи Сибиу, где на нескольких сотнях страниц изображены чертежи аппаратов, напоминающих современные космические ракеты. Здесь же содержались многочисленные инструкции, в том числе касающиеся разновидностей горючего для путешествий к звездам. Анализируя этот артефакт, отдельные ученые высказывают фантастическое предположение, что люди побывали на Луне в далеком шестнадцатом столетии.
Как рассказывают современные научные издания, автором является живший в ту эпоху военный инженер Конрад Хаас. В уникальной книге можно найти сведения, например, по баллистике намного опередившие свое время.
Пока ученые не смогли узнать, пытался ли древний исследователь реализовать свои идеи. Уже озвучена невероятная версия, что ему якобы удалось осуществить запуск ракеты в космос примерно в 1550-м году. Подавляющее большинство представителей официальной науки даже не комментируют такое предположение. Тем временем любители исторических загадок продолжают свое исследование в надежде отыскать дополнительные свидетельства предполагаемого полета почти пятивековой давности.
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