В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные гости, а также ребята из школы №33 и их родители. Аллея появилась в преддверии 26 годовщины со дня гибели при исполнении служебного долга сызранских пожарных Михаила Луценко и Сергея Вотрина, имя которого присвоено 33-й школе. Они погибли 28 мая 1992 года при страшном пожаре в открытом хранилище сызранского нефтеперерабатывающего завода.
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