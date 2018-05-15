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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

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Очень опасно стало в лесах Самарской области

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К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

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Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

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Рыбак утонул на выходных в Самарской области

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Отряд спасателей прибыл на место происшествия в 15:00. К 

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Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

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23 апреля 2018, 09:00
Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

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Погибший был извлечен из воды и доставлен на Центральную спасательную станцию 

19 апреля 2018, 08:10
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по 
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Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

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В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

Неприятный случай произошел на днях с жительницей итальянского города Турин. У 40-летней женщины упал мобильный телефон. Она попыталась его достать, однако рука итальянки оказалась зажата в диване. Родственники пробовали ей помочь, но все попытки доставляли «пленнице» дополнительные страдания.

В 
24 января 2018, 09:18
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