Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре … В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru . Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по