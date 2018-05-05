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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары
В паблике «Строй область» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары. Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т …
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4 мая 2018, 05:16
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«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области
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4 мая 2018, 03:20
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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
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4 мая 2018, 02:45
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
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27 апреля 2018, 08:00
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по …
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16 апреля 2018, 02:12
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В блогах: тольяттинские пожарные сумели предотвратить взрыв
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30 января 2018, 01:04
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В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване
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24 января 2018, 09:18
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«Кукурузник», летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом
Легкомоторное воздушное судно Ан-2 направлялось из Татарстана в Самару. Самолет совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Курская Северного района Оренбургской области вечером в пятницу, 12 января, около 20:00, передает ria56.ru.
На борту «кукурузника» находилось 3 человека. По …
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14 января 2018, 04:00