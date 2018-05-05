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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и 
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по 
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В блогах: тольяттинские пожарные сумели предотвратить взрыв

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В 
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«Кукурузник», летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

«Кукурузник», летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

Легкомоторное воздушное судно Ан-2 направлялось из Татарстана в Самару. Самолет совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Курская Северного района Оренбургской области вечером в пятницу, 12 января, около 20:00, передает ria56.ru.

На борту «кукурузника» находилось 3 человека. По 
14 января 2018, 04:00
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