Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома …