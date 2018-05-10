5
16
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
8 мая 2018, 01:02
Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

В Самарском академическом театре драмы почтили память его бывшего генерального директора и художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова. Заслуженный деятель искусств России умер 21 января этого года, не дожив до своего дня рождения всего три месяца. 20 апреля ему мог исполниться 71 

23 апреля 2018, 09:00
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх