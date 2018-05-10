На фасад дома номер 124 на Московском шоссе нанесли портрет-граффити белорусского летчика Александра Мамкина, который в 1944 году вывез из оккупированного немцами белорусского города Полоцка воспитанников детских домов. Детей там использовали как доноров крови для фашистов. Всего тогда удалось спасти 130 человек. Мамкин вывез 90 из них. Однако во время последнего рейса самолет с 7 детьми на борту подбили, пуля попала в бензобак, и кабина вспыхнула. Огонь перекинулся на пилота, загорелась одежда. Превозмогая боль, Мамкин смог посадить машину и спасти пассажиров. Одна из них — Галина Тищенко специально приехала из Белоруссии, чтобы почтить память героя.
«Сумел как-то, хоть и жестко, посадить самолет. От удара его выбросило из самолета. А самолет дальше покатился на озеро. Ну, мы все выпрыгнули. И через несколько минут самолет взорвался, взорвался бензобак», - вспоминает Галина Тищенко.
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