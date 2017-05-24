Самарцы стали чаще получать травмы глаз, отдыхая на природе, сообщает областная офтальмологическая больница имени Ерошевского. Так, в апреле в приемное отделение учреждения пришли 1677 человек. Это почти в 2 раза больше, чем за всю зиму. Во время первомайских праздников число обращений за экстренной помощью выросло еще на 69%. Причины - травматические эрозии и конъюнктивиты, ожоги и ушибы глаз, полученные во время дачных работ и опрыскиваний химическими растворами. Чаще всего речь идет о случаях попадания в глаза опилок и веток. Еще 2 человека поранились при запуске фейерверка.
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