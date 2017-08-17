За последние два года в отечественных средствах массовой информации в пять раз уменьшилось количество случаев употребления ненормативной лексики. Так заявили эксперты Роскомнадзора.
Как утверждают специалисты, по статистике, наблюдается существенное снижение применения нецензурных выражений в СМИ. В 2015 году было вынесено 47 предупреждений по фактам нецензурной брани, в 2016-м - 34, в 2017-м – 10, отметили в ведомстве.
По словам сотрудников Роскомнадзора, ненормативных выражений в СМИ стало меньше вследствие возросшей ответственности журналистских редакций в части исполнения норм закона "О средствах массовой информации", который подразумевает запрет публикации материалов с нецензурной лексикой.
|
“Зима уже близко”: сити-менеджер Кургана не оценил шутку местного информационного агентства
|
7 августа 2017, 01:55
|
В Самарской области 11 изданий исключили из реестра СМИ
Управление Роскомнадзора по Самарской области сняло с регистрационного учета 11 средств массовой информации: газет, журналов и интернет-сайтов.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, такое решение принято «на основании вступивших в законную силу судебных постановлений».
В списке ликвидированных СМИ: газеты «Самарское время», «Панорама …
|
4 августа 2017, 09:03
|
Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров
|
3 августа 2017, 07:03
|
Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино
Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
|
20 июля 2017, 11:25
|
Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»
Ученые выявили в человеческом организме набор генов, мутация которых влечет такое расстройство нервной системы, как синдром Туретта. Особые гены заставляют больных непроизвольно материться, а также спонтанно совершать однообразные движения, рассказывается на страницах издания Neuron.
|
4 мая 2017, 03:49
|
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber
|
23 марта 2017, 03:41
|
Реклама алкоголя может вернуться в российские печатные СМИ и Интернет
Реклама крепких спиртных напитков может вернуться в печать и на интернет-сайты совсем скоро. Этому могут способствовать изменения в законе "О рекламе", который намеревается в 2017 году пересмотреть Минэкономразвития, информируют "Известия".
|
27 сентября 2016, 10:13
|
Самарский «Парк Гагарина» проверяют на связи «с заграницей»
Самарский интернет-портал «Парк Гагарина» проверяют на предмет работы в качестве иностранного агента. Инспекцию в редакции издания, которое официально является некоммерческой организацией, проводит областной Минюст. Поводом для проверки послужило обращение гражданина, который предпочел остаться анонимным. Он сообщил, что финансирование портала ведется …
|
18 августа 2016, 08:31
|
Медики предлагают запретить обсуждение в СМИ врачебных ошибок
СМИ не должны обсуждать врачебные ошибки, считает заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Предложение на законодательном уровне запретить средствам массовой информации распространять подобную информацию выдвинула участница Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" на Клязьме. Сейчас там проходит смена «Молодые ученые и …
|
11 августа 2016, 06:02
|
Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте
|
27 июня 2016, 03:36
|
В Тольятти нецензурными словами пьяные школьники оскорбили полицейских
26 мая в Тольятти при патрулировании улиц сотрудники полиции увидели толпу подростков. Молодые люди купались в Волге. В этом месте набережной запрещено купаться. Поэтому полицейские решили провести с ребятами «политико-воспитательную работу». В ходе беседы сразу же обнаружилось, что школьники явно …
|
28 мая 2016, 01:30