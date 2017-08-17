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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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“Зима уже близко”: сити-менеджер Кургана не оценил шутку местного информационного агентства

На фоне популярности сериала “Игра престолов” ежедневно в интернете публикуются сотни смешных коллажей с персонажами из телесериала. Не осталось в стороне и агентство “Уральский меридиан”.

19 июля на сайте издания была размещена статья под названием “Зима близко”, к которой прилагалось фото 

7 августа 2017, 01:55
В Самарской области 11 изданий исключили из реестра СМИ

В Самарской области 11 изданий исключили из реестра СМИ

Управление Роскомнадзора по Самарской области сняло с регистрационного учета 11 средств массовой информации: газет, журналов и интернет-сайтов.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, такое решение принято «на основании вступивших в законную силу судебных постановлений».

В списке ликвидированных СМИ: газеты «Самарское время», «Панорама 

4 августа 2017, 09:03
Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор официально закрыл реестр блогеров, который был запущен 1 августа 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его отменили в связи с законом о запрете VPN для обхода блокировок. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание на то, что пользователи 

3 августа 2017, 07:03
Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
По словам экспертов, поводом послужило то обстоятельство, что в числе пользователей 

20 июля 2017, 11:25
Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Обнаружен набор генов, связанных с «синдромом матерщинника»

Ученые выявили в человеческом организме набор генов, мутация которых влечет такое расстройство нервной системы, как синдром Туретта. Особые гены заставляют больных непроизвольно материться, а также спонтанно совершать однообразные движения, рассказывается на страницах издания Neuron.
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4 мая 2017, 03:49
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

В Тольятти местной жительнице назначили наказание за нецензурную брань в мобильном приложении Viber. Инцидент произошел 31 января 2017 года. Женщина оставила сообщение в группе родительского комитета школы, в которой учится ее ребенок. Оно было адресовано руководителю комитета и создателю группы. 

23 марта 2017, 03:41
Реклама алкоголя может вернуться в российские печатные СМИ и Интернет

Реклама алкоголя может вернуться в российские печатные СМИ и Интернет

Реклама крепких спиртных напитков может вернуться в печать и на интернет-сайты совсем скоро. Этому могут способствовать изменения в законе "О рекламе", который намеревается в 2017 году пересмотреть Минэкономразвития, информируют "Известия".
В частности, эксперты ведомства собираются проверить эффективность законодательно утвержденных ограничений. 

27 сентября 2016, 10:13
Самарский «Парк Гагарина» проверяют на связи «с заграницей»

Самарский «Парк Гагарина» проверяют на связи «с заграницей»

Самарский интернет-портал «Парк Гагарина» проверяют на предмет работы в качестве иностранного агента. Инспекцию в редакции издания, которое официально является некоммерческой организацией, проводит областной Минюст. Поводом для проверки послужило обращение гражданина, который предпочел остаться анонимным. Он сообщил, что финансирование портала ведется 
18 августа 2016, 08:31
Медики предлагают запретить обсуждение в СМИ врачебных ошибок

Медики предлагают запретить обсуждение в СМИ врачебных ошибок

СМИ не должны обсуждать врачебные ошибки, считает заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Предложение на законодательном уровне запретить средствам массовой информации распространять подобную информацию выдвинула участница Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" на Клязьме. Сейчас там проходит смена «Молодые ученые и 

11 августа 2016, 06:02
Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Популярный артист 50 Cent был отправлен за решетку на острове Сент-Китс за использование мата на сцене. Организаторы концерта попросили 50 Cent отказаться от нецензурной брани во время шоу, но в период исполнения "P.I.M.P.", одной из своих главных песен, артист всё-таки 

27 июня 2016, 03:36
В Тольятти нецензурными словами пьяные школьники оскорбили полицейских

В Тольятти нецензурными словами пьяные школьники оскорбили полицейских

26 мая в Тольятти при патрулировании улиц сотрудники полиции увидели толпу подростков. Молодые люди купались в Волге. В этом месте набережной запрещено купаться. Поэтому полицейские решили провести с ребятами «политико-воспитательную работу». В ходе беседы сразу же обнаружилось, что школьники явно 
28 мая 2016, 01:30
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