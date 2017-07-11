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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Звериный оскал: В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой

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«Убийца динозавров»: На Мадагаскаре обнаружили останки древнего крокодиломорфа

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Этот вид 

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Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

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Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

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ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
26 июня 2017, 04:17
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