Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли грядущие масштабы вымирания животных. Об этом рассказывается на страницах издания PNAS.
Известный эколог Пол Эрлих, который некоторое время назад говорил о начале шестого массового вымирания видов на Земле, вместе с группой специалистов осуществил очередное масштабное исследование. По словам экспертов, животные на нашей планете исчезают темпами, близкими к тем, с которыми пропадали представители фауны 66 млн лет назад. В ту эпоху не стало динозавров, морских рептилий и птерозавров.
По сведениям экологов, во времена, предшествовавшие доминированию человека, каждое столетие прекращало свое существование по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших тогда животных. За последний век эта цифра увеличилась в 114 раз. Иными словами, за прошедшее столетие пропало столько видов, сколько прежде исчезало за десять тысяч лет.
По прогнозам, порядка 30% видов существующих ныне животных близки к вымиранию.
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