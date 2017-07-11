Привет из прошлого: Наскальные рисунки, оставленные 14 тысяч лет назад, обнаружены в Испании Пятнадцать изображений возрастом порядка 14 тысяч лет обнаружили археологи в одной из пещер на территории испанского региона Гипускоа. Как рассказывают зарубежные научные издания со ссылкой на руководителя экспедиции Диего Гарате, благодаря стабильной температуре и соответствующему уровню влажности в пещере рисунки …