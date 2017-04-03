В Египте ученые сделали крупное открытие. Археологи обнаружили близ Каира следы постройки неизвестной древней пирамиды.
Возраст артефакта – порядка 3000 лет. Пирамида сохранилась фрагментарно. Скорее всего, сооружение появилось в период правления XIII династии фараонов. Она располагалась к югу от известной "ломаной" пирамиды Снофру.
По словам экспертов, фрагменты хорошо сохранились. Обнаруженные элементы, судя по всему, были ходом внутрь некрополя и соединяли его с наземными строениями.
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