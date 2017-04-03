Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено после 23 февраля. На 8-9 февраля запланированы проверки египетских аэропортов Росавиацией, сообщают федеральные СМИ. При их положительном исходе будет принято соответствующее решение. По данным источников, российских туристов уже готов принимать Каир. Теперь необходимо проконтролировать …