11
28
53
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

Британские ученые установили, в каких странах появляются на свет наиболее спокойные и самые раздражительные младенцы. Эксперты проанализировали сведения о детях из разных государств.
В процессе исследования специалисты вычислили, сколько именно времени капризничают новорожденные. Как оказалось, самые плаксивые дети рождаются в 

3 апреля 2017, 03:27
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
До этого ученые придерживались следующей версии. Прежде в водоемах Красной планеты присутствовали разные микроскопические организмы. 

3 апреля 2017, 01:32
Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов

Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов

Международная группа ученых в ходе исследований выяснила, что большому риску получить сахарный диабет подвергаются люди, живущие или работающие близ аэропортов. Вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей, над домами которых систематически пролетают авиалайнеры, почти в два раза больше, чем 

3 апреля 2017, 10:00
В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий

В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий

В этом месяце россияне получат возможность наблюдать за тремя необычными космическими явлениями. Как сообщают астрономы, на протяжении недели будет виден Меркурий, 7 апреля – Юпитер, а во второй половине апреля можно зафиксировать метеоритный поток Лириды.
Итак, в первых числах в 

3 апреля 2017, 09:49
В Москве археологи обнаружили «тайную комнату» в Китай-городе

В Москве археологи обнаружили «тайную комнату» в Китай-городе

В российской столице ученые нашли у основания китай-городской стены «тайную комнату». Она служила для прослушивания неприятеля по ту строну крепости, поясняется в сообщении на официальном портале мэра и московского правительства.
Это таинственное помещение использовалось в XVI веке. Сводчатые стены комнаты 

31 марта 2017, 12:14
В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

Археологическая экспедиция обнаружила близ пересохшего соленого озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР древний город-оазис. Время его расцвета пришлось на период 1,5-тысячелетней давности.
Речь идет о городе Лоулань. Этот оазис, который именовали "Восточными Помпеями", располагался на оживленном в давние времена 

30 марта 2017, 05:17
В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет

В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет

В китайской провинции Хэнань рабочие наткнулись на загадочное захоронение с двумя хрустальными гробами. По мнению ученых, оно принадлежало чиновнику и его супруге, которые жили в этой местности в эпоху династии Мин. Об этом рассказывает издание South China Morning Post.
Усыпальницу 

27 марта 2017, 02:20
Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Испанские ученые обнаружили пещеру, в которой жили древние каннибалы. Открытие было сделано в процессе археологических работ.
Таинственный грот располагался в южной части Валенсии. В нем было не менее 30 человеческих костей. Исследователи выяснили, что это останки двух взрослых и одного 

22 марта 2017, 05:04
На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры

На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры

В Керченской бухте около мыса Ак-Бурун во время археологических работ обнаружен большой фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По мнению экспертов, это может быть изображение древнегреческого божества, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Руководитель подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский 

22 марта 2017, 12:11
Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма 

13 марта 2017, 05:19
Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды

Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды

В Интернете появились уникальные снимки египетских пирамид. Они были сделаны из космоса астронавтом ESA.
Фотографии опубликовал астронавт Том Песке. Он приступил к работе на Международной космической станции в ноябре прошлого года.
Впрочем, Песке не уверен, что запечатленные сверхмощной аппаратурой сооружения, 

6 марта 2017, 09:44
Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить 

17 февраля 2017, 04:39
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Древнейшее сооружение на планете открыли ученые-геологи в процессе экспедиции на Аляску. Под слоем векового льда они нашли загадочные сооружения, которые по габаритам гораздо больше египетской Великой пирамиды в Гизе.
После исследования образцов был сделан вывод, что одну из открытых пирамид 

9 февраля 2017, 10:13
Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено после 23 февраля.  На 8-9 февраля запланированы проверки египетских аэропортов Росавиацией, сообщают федеральные СМИ. При их положительном исходе будет принято соответствующее решение. По данным источников, российских туристов уже готов принимать Каир. Теперь необходимо проконтролировать 

31 января 2017, 04:38
В Антарктиде обнаружены рукотворные пирамиды древней цивилизации

В Антарктиде обнаружены рукотворные пирамиды древней цивилизации

В Антарктиде ученые обнаружили таинственные пирамиды, которые могли соорудить представители древней цивилизации. Всего было найдено три постройки, предположительно созданные людьми.
Как говорят ученые, объекты не могли возникнуть в результате природных явлений, так как имеют правильную форму. После исследования артефактов эксперты 

28 ноября 2016, 09:17
Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя

Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя

Мексиканские ученые из Национального автономного университета обнаружили внутри пирамиды Кукулькана, известной под названием «Эль-Кастильо», еще одну пирамиду. Ее длина у основания достигает 30 метров, а ширина – 10 метров.
Открытие было сделано после того, как исследователи использовали метод трехмерной электротомографии. 

17 ноября 2016, 09:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна