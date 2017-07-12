В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад Ученые в одной из китайских провинций обнаружили останки, принадлежащие очень высоким людям, обитавшим на Земле примерно 5 000 лет назад. По сведениям местных информагентств, рост этих людей был более 1,9 метра, что для той эпохи считалось уникальным показателем.

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