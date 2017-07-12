Ученые обнаружили следы пребывания древних рыболовов и охотников всего в нескольких километрах от окружного центра. Открытие уже названо уникальным, оно обещает пролить свет на многие исторические тайны.
Это место расположено в устье реки Полуй и является археологическим памятником под названием Салехард-4. В процессе работ в руки ученых попали артефакты, некогда принадлежавшие древним рыболовам и охотникам, а также найдены места их захоронений.
Раскопки велись на площади более 100 квадратных метров. В частности, обнаружены сосуды II-VII веков н.э., изделия эпохи бронзы и т.д.. Судя по всему, в этом месте жители занимались выплавкой металла, говорят археологи.
Ученых удивили следы захоронений. Они были скрыты под деревянными настилами, в каждом из них по центру находился камень. Какое сакральное предназначение было у них в ритуалах древних жителей, археологи будут выяснять.
|
Привет из прошлого: Наскальные рисунки, оставленные 14 тысяч лет назад, обнаружены в Испании
Пятнадцать изображений возрастом порядка 14 тысяч лет обнаружили археологи в одной из пещер на территории испанского региона Гипускоа. Как рассказывают зарубежные научные издания со ссылкой на руководителя экспедиции Диего Гарате, благодаря стабильной температуре и соответствующему уровню влажности в пещере рисунки …
|
11 июля 2017, 02:04
|
Археологи в Египте обнаружили скелет русалки
|
7 июля 2017, 03:28
|
«Убийца динозавров»: На Мадагаскаре обнаружили останки древнего крокодиломорфа
На Мадагаскаре палеонтологи обнаружили уникальные останки древнего сородича крокодила. Речь идет о рептилии, которая причислена к подотряду крокодиломорфов.
|
5 июля 2017, 05:13
|
В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад
|
4 июля 2017, 05:21
|
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры
|
28 июня 2017, 02:04
|
Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции
|
22 июня 2017, 03:30
|
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
Артефакты периодов мезолита и неолита были обнаружены в российской столице во время работ по реконструкции. В частности, уникальный фрагмент каменного скребка периода мезолита (VII тысячелетие до н.э.) откопали на Покровском бульваре. Такие орудия доисторический человек использовал для работы со шкурами …
|
16 июня 2017, 11:21
|
В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты
|
7 июня 2017, 05:34
|
Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез
|
31 мая 2017, 03:29
|
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале
|
17 февраля 2017, 03:07
|
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области
|
23 октября 2016, 08:07
|
На Ямале археологи нашли восемь древних захоронений с мумиями XIII века
На территории археологического памятника «Зеленый Яр» найдены 30 захоронений. Объект считается средневековым могильником IX-XIII веков и расположен на пойменном острове возле посёлка Зеленый Яр.
|
8 июля 2016, 10:50
|
Из Самары на Ямал будут летать самолеты
Открыто авиасообщение между Самарой и аэропортом Сабетта на Ямале, где развивается масштабное строительство первого российского арктического завода по производству сжиженного природного газа. Аэропорт Сабетта является частью транспортной инфраструктуры проекта, который реализует компания «НОВАТЭК» совместно с французскими и китайскими партнерами. На …
|
6 марта 2015, 04:27