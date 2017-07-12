2
32
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Привет из прошлого: Наскальные рисунки, оставленные 14 тысяч лет назад, обнаружены в Испании

Привет из прошлого: Наскальные рисунки, оставленные 14 тысяч лет назад, обнаружены в Испании

Пятнадцать изображений возрастом порядка 14 тысяч лет обнаружили археологи в одной из пещер на территории испанского региона Гипускоа. Как рассказывают зарубежные научные издания со ссылкой на руководителя экспедиции Диего Гарате, благодаря стабильной температуре и соответствующему уровню влажности в пещере рисунки 

11 июля 2017, 02:04
Археологи в Египте обнаружили скелет русалки

Археологи в Египте обнаружили скелет русалки

Необычный скелет женщины, обнаруженный учеными в Египте, привлек внимание биологов. Ряд исследователей всерьез задумались над тем, что в глубинах Мирового океана действительно могут жить таинственные существа.
Во многих мировых культурах есть предания о русалках. Где-то о них рассказывают как о 

7 июля 2017, 03:28
«Убийца динозавров»: На Мадагаскаре обнаружили останки древнего крокодиломорфа

«Убийца динозавров»: На Мадагаскаре обнаружили останки древнего крокодиломорфа

На Мадагаскаре палеонтологи обнаружили уникальные останки древнего сородича крокодила. Речь идет о рептилии, которая причислена к подотряду крокодиломорфов. 
Части черепа доисторического животного нашли ученые из Италии и Франции. Как они утверждают, огромная рептилия жила 165 млн лет назад.
Этот вид 

5 июля 2017, 05:13
В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

Ученые в одной из китайских провинций обнаружили останки, принадлежащие очень высоким людям, обитавшим на Земле примерно 5 000 лет назад. По сведениям местных информагентств, рост этих людей был более 1,9 метра, что для той эпохи считалось уникальным показателем.
Как говорят 

4 июля 2017, 05:21
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В столице Италии на третьей линии метро рабочие сделали уникальную находку. Обнаруженное в процессе сооружения подземного пути деревянное строение было построено во II веке.
Как говорят изучившие находку археологи, два помещения сохранились до наших дней благодаря пожару. Дело в том, 

28 июня 2017, 02:04
Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции

Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции

На Алтае исследователи обнаружили браслет, который дал серьезный повод поставить под сомнение теорию эволюции. Артефакт создан при помощи высоких технологий, между тем его возраст, как утверждают ученые, составляет порядка 50 тысяч лет.
Речь идет о найденном в известной Денисовой пещере 

22 июня 2017, 03:30
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Артефакты периодов мезолита и неолита были обнаружены в российской столице во время работ по реконструкции. В частности, уникальный фрагмент каменного скребка периода мезолита (VII тысячелетие до н.э.) откопали на Покровском бульваре. Такие орудия доисторический человек использовал для работы со шкурами 

16 июня 2017, 11:21
В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты

В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты

В настоящее время в Ростове археологи ведут раскопки древнего захоронения меотов, которое было обнаружено на одной из улиц города. В могиле женщины нашли оригинальные артефакты, представляющие историческую ценность.
В общей сложности было найдено около 22 могил. В одной из них 

7 июня 2017, 05:34
Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

Исследователи обнаружили под водой у острова Делос в Эгейском море большой волнорез и три древнегреческих судна. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Министерства культуры и спорта Греции.
По словам участников экспедиции, доисторический волнорез был длиной 160 метров и 

31 мая 2017, 03:29
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

В пятницу, 21 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло крушение вертолета МИ-8 авиакомпании "Сокол", следовавшего в Новый Уренгой. Из 22 человек, находившихся на борту, погибло 19. Среди них и 51-летний Владимир Салов, житель поселка Осинки Безенчукского района Самарской области. У 
23 октября 2016, 08:07
На Ямале археологи нашли восемь древних захоронений с мумиями XIII века

На Ямале археологи нашли восемь древних захоронений с мумиями XIII века

На территории археологического памятника «Зеленый Яр» найдены 30 захоронений. Объект считается средневековым могильником IX-XIII веков и расположен на пойменном острове возле посёлка Зеленый Яр.
Раскопки происходят на территории ЯНАО. При вскрытии были обнаружены 12 мумий, преимущественно мужчин и детей. Исследователи 

8 июля 2016, 10:50
Из Самары на Ямал будут летать самолеты

Из Самары на Ямал будут летать самолеты

Открыто авиасообщение между Самарой и аэропортом Сабетта на Ямале, где развивается масштабное строительство первого российского арктического завода по производству сжиженного природного газа. Аэропорт Сабетта является частью транспортной инфраструктуры проекта, который реализует компания «НОВАТЭК» совместно с французскими и китайскими партнерами. На 
6 марта 2015, 04:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна