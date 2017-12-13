Банк России выпустил новые сторублевки в честь Крыма и Севастополя Центробанк сегодня выпустил памятную банкноту номиналом 100 руб., которая посвящена Крыму и Севастополю. Информация об этом размещена на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в сообщении, на стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок «Ласточкино гнездо», а на другой стороне - памятник …