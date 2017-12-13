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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

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Российский ученый-археолог раскрыл секреты погребения древних славян

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Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

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Это 

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Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Госсовет Крыма сегодня утвердил положение о введении с мая следующего года курортного сбора. Его размер будет составлять 10 рублей за день проживания, сообщает "Интерфакс".
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29 ноября 2017, 01:50
Название мосту в Крым дадут россияне

Название мосту в Крым дадут россияне

Граждане Российской Федерации сами определят наименование крымского моста. Как информирует Минтранс, онлайн-голосование стартовало сегодня, 16 ноября.
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Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

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 Взорам многочисленных специалистов предстали развалины скифской крепости. По словам исследователей артефакта, речь, в частности, идет о неплохо сохранившихся фрагментах воротной башни. Они могут 

8 ноября 2017, 02:06
Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Археологи обнаружили в районе футбольной арены "Стадио Олимпико" в столице Италии два уникальных саркофага. Они выполнены из мрамора и были сделаны в начале первого тысячелетия, рассказывает местное издание ANSA.
Ученые уже пришли к выводу, что в гробницах были похоронены представители 

30 августа 2017, 05:14
Уникальную старинную игрушку обнаружили археологи в Москве

Уникальную старинную игрушку обнаружили археологи в Москве

В столичном парке «Зарядье» археологи обнаружили уникальные артефакты - фигуру оловянного солдата на коне, созданную в XVII столетии, а также английские свинцовые пломбы XVIII века и старинные монеты.
Отдельно эксперты говорят об английских пломбах. Они дают возможность узнать, чем именно 

11 августа 2017, 02:16
В Башкирии обнаружено поселение времен Золотой Орды

В Башкирии обнаружено поселение времен Золотой Орды

В ходе археологических работ близ столицы Башкирии ученые обнаружили поселение времен Золотой Орды. В руках исследователей оказались ценнейшие артефакты – керамика, холодное оружие и т.п..
По словам самих археологов, сохранность памятника обеспечил верхний слой почвы, где еще в позапрошлом столетии 

14 июля 2017, 09:19
На Ямале при раскопках найдены археологические артефакты

На Ямале при раскопках найдены археологические артефакты

Ученые обнаружили следы пребывания древних рыболовов и охотников всего в нескольких километрах от окружного центра. Открытие уже названо уникальным, оно обещает пролить свет на многие исторические тайны.
Это место расположено в устье реки Полуй и является археологическим памятником под названием 

12 июля 2017, 11:16
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

20 февраля 2017, 06:10
Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море

Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море

Вчера, 11 февраля, выступление 20-летней уроженки Чапаевска Кристины Денисовой покорило зрителей шоу «Минута славы» на одном из федеральных телеканалов. Один из членов жюри – известный актер и ведущий Сергей Светлаков – пообещал исполнить мечту девушки, даже если она проиграет в 
12 февраля 2017, 03:33
В блогах: в Тольятти не принимают 100-рублевые купюры с Севастополем

В блогах: в Тольятти не принимают 100-рублевые купюры с Севастополем

Про удивительный эксперимент рассказали в группе «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте». Оказывается, в Автограде не желают принимать новые 100-рублевые купюры с Севастополем. Сотрудники торговли воспринимают их как «фантики».

Так, кассир одного из сетевых магазинов, когда тольяттинец попытался расплатиться «крымскими» 
11 октября 2016, 05:25
Археологи обнаружили гигантское кладбище затонувших кораблей

Археологи обнаружили гигантское кладбище затонувших кораблей

Исследователи обнаружили у берегов Греции огромное кладбище затонувших кораблей. Некоторые из  морских судов затонули еще до нашей эры.
Находка сделана на дне Эгейского моря. Специалисты трудились на этом месте с прошлой осени, и вот теперь сообщают о переходе ко второму 

14 июля 2016, 02:12
На германском острове Амрум нашли самую старую бутылку с запиской

На германском острове Амрум нашли самую старую бутылку с запиской

Бутылка с посланием, которую обнаружили на одном из германских пляжей, признана самой старой в мире. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает BBC. Историческая ценность находки будет отражена на страницах Книги рекордов Гиннесса.
Согласно приводимой информации, бутылку опустили в воду почти 

20 апреля 2016, 12:11
В России откроется уникальный центр морской биологии

В России откроется уникальный центр морской биологии

Во Владивостоке в самом ближайшем будущем откроют Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ). Он будет включать в себя «Приморский океанариум», институт биологии моря им. Жирмунского и Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник. Соответствующий указ уже подписан в кабмине РФ и 
3 февраля 2016, 02:55
Банк России выпустил новые сторублевки в честь Крыма и Севастополя

Банк России выпустил новые сторублевки в честь Крыма и Севастополя

Центробанк сегодня выпустил памятную банкноту номиналом 100 руб., которая посвящена Крыму и Севастополю. Информация об этом размещена на сайте ЦБ РФ.
Как отмечается в сообщении, на стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок «Ласточкино гнездо», а на другой стороне - памятник 
23 декабря 2015, 03:23
В водах Черного моря у берегов Севастополя обнаружен античный корабль

В водах Черного моря у берегов Севастополя обнаружен античный корабль

Около Севастополя на глубине 82 метра найден большой древний корабль. Обнаружили византийское судно участники клуба глубоководных исследований «Ростов-дайв».
В длину корабль около 125 метров, на сегодняшний день пока неизвестны причины его затопления.
Энтузиасты, нашедшие корабль, обратились за помощью к руководству 
27 мая 2015, 07:20
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