Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
Как поясняют археологи, артефакты могут свидетельствовать о давнем кораблекрушении. Ученые сходятся во мнении, что находку можно датировать 4-5 веками. Речь идет византийском периоде. Исследователи говорят о промежуточном периоде между якорями античной эпохи и более внушительными средневековыми. Если на месте предполагаемой катастрофы еще отыщутся керамические изделия, то можно будет более точно определить время кораблекрушения.
На этом месте ученые собираются продолжить свою работу уже в следующем месяце. Они надеются поднять наверх и прочие артефакты. А что касается упомянутых якорей, то их, во избежание разрушения, законсервируют, сообщает «Интерфакс».
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