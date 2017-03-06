  • Новости
    \/news
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/astronavt-esa-pokazal-kak-iz-kosmosa-vyglyadyat-egipetskie-piramidy/06032017-0944
11
11
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нашествие инопланетян ожидается в один из российских регионов в 2017 году

Нашествие инопланетян ожидается в один из российских регионов в 2017 году

Российский уфолог Алексей Мартин считает, что так называемую Молебскую аномальную зону в этом году посетят инопланетяне. Как утверждается, они уже наведывались на Урал несколько раз с периодичностью в 12-13 лет.
Начиная с 1984 года, в данном регионе ученые отмечали весьма 

6 марта 2017, 10:41
Ученые доказали реальность мифических существ на Земле

Ученые доказали реальность мифических существ на Земле

Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что смогли доказать существование ряда мифических существ. Как говорят исследователи из Вашингтона, примерно 12 тысяч лет назад нашу планету населяли хоббиты. Скелеты доисторических жителей ростом менее одного метра были найдены в индонезийских пещерах.
Драконы, продолжают 

6 марта 2017, 08:36
NASA обнаружило «странные формы жизни»

NASA обнаружило «странные формы жизни»

Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
Исследователи нашли примерно 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, известные науке родственники 

20 февраля 2017, 03:04
Ученые: По цвету глаз можно узнать таланты человека

Ученые: По цвету глаз можно узнать таланты человека

Американские ученые из Университета Луисвилла выяснили, что цвет радужной оболочки глаз способен многое рассказать о человеке. В частности, по цвету глаз можно определять заложенные в людях таланты.
По мнению ученых, наиболее одаренных от природы людей отличает васильковый цвет глаз. Это 

20 февраля 2017, 11:56
Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить 

17 февраля 2017, 04:39
На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы

На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы

Ученые в процессе исследования поверхности карликовой планеты Церера нашли набор органических элементов, необходимых для зарождения жизни. Об этом открытии интернационального коллектива планетологов рассказывается на страницах издания Science.
Для детального изучения поверхностного слоя Цереры применялся космический аппарат Dawn. Он имеет аппаратуру, 

17 февраля 2017, 02:33
МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

Новые аппараты космического мониторинга будут введены в строй МЧС России совместно с Роскосмосом. Об этом представителям информагентств рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Степанов.
По его словам, в настоящее время растут мощности системы приема космической информации в Арктической зоне. Кроме того, 

15 февраля 2017, 05:26
Ученые рассказали о первых мгновениях жизни сверхновой звезды

Ученые рассказали о первых мгновениях жизни сверхновой звезды

Как сообщает Nature Physics, ученые впервые смогли зафиксировать вспышку сверхновой звезды в первые часы после ее возникновения. Первая фаза данного процесса характеризуется выделением гигантского объема энергии.
По словам ученых, рождение сверхновой звезды можно наблюдать даже из другого конца Вселенной. Впрочем, 

14 февраля 2017, 05:21
Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Озвучена стоимость тура в космос на первом в РФ частном многоразовом корабле для космического туризма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина.
По словам специалиста, тур обойдется ориентировочно в $200-250 тыс. Впрочем, эти цифры, вполне 

14 февраля 2017, 04:39
Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Древнейшее сооружение на планете открыли ученые-геологи в процессе экспедиции на Аляску. Под слоем векового льда они нашли загадочные сооружения, которые по габаритам гораздо больше египетской Великой пирамиды в Гизе.
После исследования образцов был сделан вывод, что одну из открытых пирамид 

9 февраля 2017, 10:13
Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в феврале

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено после 23 февраля.  На 8-9 февраля запланированы проверки египетских аэропортов Росавиацией, сообщают федеральные СМИ. При их положительном исходе будет принято соответствующее решение. По данным источников, российских туристов уже готов принимать Каир. Теперь необходимо проконтролировать 

31 января 2017, 04:38
В Антарктиде обнаружены рукотворные пирамиды древней цивилизации

В Антарктиде обнаружены рукотворные пирамиды древней цивилизации

В Антарктиде ученые обнаружили таинственные пирамиды, которые могли соорудить представители древней цивилизации. Всего было найдено три постройки, предположительно созданные людьми.
Как говорят ученые, объекты не могли возникнуть в результате природных явлений, так как имеют правильную форму. После исследования артефактов эксперты 

28 ноября 2016, 09:17
Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя

Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя

Мексиканские ученые из Национального автономного университета обнаружили внутри пирамиды Кукулькана, известной под названием «Эль-Кастильо», еще одну пирамиду. Ее длина у основания достигает 30 метров, а ширина – 10 метров.
Открытие было сделано после того, как исследователи использовали метод трехмерной электротомографии. 

17 ноября 2016, 09:30
Россия собирается восстановить военную базу в Египте

Россия собирается восстановить военную базу в Египте

Отечественные информагентства распространили сведения о том, что в настоящее время идут переговоры между РФ и Египтом о восстановлении советской военно-воздушной базы в городе Сиди-Баррани. В частности, об этом пишут «Известия».
Как отмечается, речь идет и об аренде прочих египетских военных 

10 октября 2016, 01:17
Египетские овощи вернутся в Россию

Египетские овощи вернутся в Россию

В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения 

28 сентября 2016, 01:34
Ученые нашли в Антарктиде древние пирамиды

Ученые нашли в Антарктиде древние пирамиды

Европейские и американские ученые обнаружили три древние пирамиды на территории Антарктиды. По мнению исследователей, эти сооружения созданы людьми. Вполне вероятно, что это были представители жившей в этом месте ранее древнейшей цивилизации.
Считается, что много лет назад Антарктида была пригодным для 

25 сентября 2016, 02:30
ESA планирует сотрудничество с РФ в освоении Луны

ESA планирует сотрудничество с РФ в освоении Луны

Руководитель представительства ESA (Европейское космическое агентство) в РФ Рене Пишель заявил, что в агентстве прорабатывают варианты углубления сотрудничества с Россией. В частности, речь ведется о совместных проектах по исследованию и освоению Луны.
Пишель говорит, что ESA собирается в самое ближайшее 

21 сентября 2016, 01:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна