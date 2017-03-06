В Интернете появились уникальные снимки египетских пирамид. Они были сделаны из космоса астронавтом ESA.
Фотографии опубликовал астронавт Том Песке. Он приступил к работе на Международной космической станции в ноябре прошлого года.
Впрочем, Песке не уверен, что запечатленные сверхмощной аппаратурой сооружения, на самом деле являются наиболее крупными в Египте. По информации Nation News, исследователь сделал фотографию с борта МКС, однако в Интернете ее разместил лишь после окончания своей экспедиции. Теперь кадры стали предметом обсуждения для специалистов из разных стран.
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