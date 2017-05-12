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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Уфологи обнаружили на Марсе руины инопланетного города

Уфологи обнаружили на Марсе руины инопланетного города

Специалисты из Соединенных Штатов заявили об обнаружении на Красной планете многочисленных фрагментов таинственных объектов правильной геометрической формы. Уфологи предполагают, что это могут быть руины доисторического марсианского поселения.
На полученных специалистами американского космического агентства кадрах видно, что на холме есть объекты, 

10 мая 2017, 01:11
Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете

Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете

В объектив камер марсохода попала живая человекоподобная фигура. Один из виртуальных исследователей космического пространства рассмотрел на снимках с Красной планеты гуманоида.
Специалист детально проанализировал снимки и выступил с заявлением, что на них изображено существо, принявшее позу для медитации. Таким образом, 

5 мая 2017, 03:07
Цунами в космосе: NASA обнаружило мощнейшую волну во Вселенной

Цунами в космосе: NASA обнаружило мощнейшую волну во Вселенной

Специалисты американского космического агентства NASA посредством радиотелескопа Chandra запечатлели космическое «цунами» из горячего газообразного вещества. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
Гигантскую волну в два раза больше Млечного Пути обнаружили в скоплении Персея. По предварительному анализу экспертов, мощнейшее «цунами» простирается 

4 мая 2017, 11:25
На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

Известный уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг утверждает, что на обратной стороне Луны находится гигантская пирамида, которую соорудили представители инопланетного разума. Об этом специалист рассказал после изучения фотографий спутника Земли.
Все изображения были получены космическим зондом The Lunar Reconnaissance Orbite. 

3 мая 2017, 03:15
Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа

Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа

В этом месяце россияне получат возможность разглядеть без телескопа в ночном небе крупнейшую планету Солнечной системы – Юпитер. Кроме того, невооруженным глазом можно будет увидеть Сатурн и Венеру.
По словам исследователей, именно в Северном полушарии такие наблюдения можно будет вести 

2 мая 2017, 09:54
Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей

Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей

Специалисты из Соединенных Штатов разработали технологию производства кирпичей на Красной планете. Они уверены, что их открытие даст возможность сооружать на Марсе кирпичные дома.
О своих исследованиях рассказали ученые из Сан-Диего. По их словам, есть все возможности для изготовления кирпичей из 

28 апреля 2017, 03:40
NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты

NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты

Американское космическое ведомство проинформировало общественность об обнаружении новой планеты. По весу и удаленности от своего солнца она напоминает Землю, утверждают ученые.
Небесному телу дали наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb. Оно располагается в 13 тысячах световых лет от нашей планеты. Поверхность космического объекта покрыта 

27 апреля 2017, 09:14
Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни

Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни

Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
Этот 

26 апреля 2017, 02:03
Гуманоиды вышли из тени: NASA показало фигуру инопланетянина на Марсе

Гуманоиды вышли из тени: NASA показало фигуру инопланетянина на Марсе

Портал космического ведомства NASA представил уникальный снимок, на котором американские уфологи рассмотрели инопланетянина. Обнаружил загадочные детали исследователь, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.
По мнению специалиста, на фотографии видна фигура гуманоида, частично заваленная марсианской пылью. В Сети уже ведутся жаркие 

25 апреля 2017, 05:25
NASA зафиксировало аномальные вспышки на Солнце

NASA зафиксировало аномальные вспышки на Солнце

На поверхности Солнца эксперты американского космического агентства NASA отметили аномальные вспышки. Сейчас астрофизики тщательно изучают полученные данные.
Специалисты, в частности, исследуют каскадные петли, которые являются потоками заряженных частиц. Это явление нельзя назвать редким, петли появляются на активной части небесного светила.Ученым 

24 апреля 2017, 09:44
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