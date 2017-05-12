Ученые американского космического ведомства определили 5 главных опасностей, которые ждут исследователей Марса. Основной из них называют слишком низкое атмосферное давление (в 100 раз меньше земного).
На втором месте этого списка находится гипоксия. Марсианская атмосфера на 95% состоит из углекислого газа.
Третье. Ночная температура до -62 градусов Цельсия делает жизнь на Марсе невозможной. За несколько часов люди без специального оборудования погибнут от переохлаждения.
Содержащаяся в атмосфере Красной планеты абразивная пыль названа четвертой основной опасностью. Радиацию в этом списке специалисты поставили только на 5 место.
|
Уфологи обнаружили на Марсе руины инопланетного города
Специалисты из Соединенных Штатов заявили об обнаружении на Красной планете многочисленных фрагментов таинственных объектов правильной геометрической формы. Уфологи предполагают, что это могут быть руины доисторического марсианского поселения.
|
10 мая 2017, 01:11
|
Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете
В объектив камер марсохода попала живая человекоподобная фигура. Один из виртуальных исследователей космического пространства рассмотрел на снимках с Красной планеты гуманоида.
|
5 мая 2017, 03:07
|
Цунами в космосе: NASA обнаружило мощнейшую волну во Вселенной
Специалисты американского космического агентства NASA посредством радиотелескопа Chandra запечатлели космическое «цунами» из горячего газообразного вещества. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
|
4 мая 2017, 11:25
|
На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду
Известный уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг утверждает, что на обратной стороне Луны находится гигантская пирамида, которую соорудили представители инопланетного разума. Об этом специалист рассказал после изучения фотографий спутника Земли.
|
3 мая 2017, 03:15
|
Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа
|
2 мая 2017, 09:54
|
Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей
|
28 апреля 2017, 03:40
|
NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты
Американское космическое ведомство проинформировало общественность об обнаружении новой планеты. По весу и удаленности от своего солнца она напоминает Землю, утверждают ученые.
|
27 апреля 2017, 09:14
|
Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни
Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
|
26 апреля 2017, 02:03
|
Гуманоиды вышли из тени: NASA показало фигуру инопланетянина на Марсе
Портал космического ведомства NASA представил уникальный снимок, на котором американские уфологи рассмотрели инопланетянина. Обнаружил загадочные детали исследователь, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.
|
25 апреля 2017, 05:25
|
NASA зафиксировало аномальные вспышки на Солнце
На поверхности Солнца эксперты американского космического агентства NASA отметили аномальные вспышки. Сейчас астрофизики тщательно изучают полученные данные.
|
24 апреля 2017, 09:44