1
12
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

В процессе недавнего исследования ученые определили, каким видам спорта отдают предпочтение мужчины, любящие "сходить налево". Специалисты опросили порядка 2000 представителей сильного пола.
В анкете социологов было лишь 2 вопроса – изменяет ли респондент возлюбленной и какой вид спорта ему близок 

19 мая 2017, 09:23
Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Даже кратковременный отказ от физических упражнений может стать причиной метаболических изменений. Так утверждают специалисты из Великобритании после ряда экспериментов.
По словам ученых, за двухнедельный перерыв в занятиях спортом могут появиться симптомы, заметно увеличивающие вероятность возникновения хронических недугов. В ходе исследований 

18 мая 2017, 05:06
Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил в снегах Антарктиды неопознанный предмет, который, как утверждается, может быть кораблем пришельцев. Свое открытие специалист сделал, когда исследовал многочисленные снимки земной поверхности.
На одном из изображений он рассмотрел неопознанный гигантский предмет, частично покрытый 

18 мая 2017, 10:22
Ученые нашли три основных фактора долголетия

Ученые нашли три основных фактора долголетия

Американский психиатр Джулия Самтон рассказала о результатах исследования, посвященного поиску секрета долголетия. Как выяснилось, на продолжительность жизни оказывают влияние три главных фактора.
Первым считается питание. Самым сбалансированным рационом исследовательница назвала средиземноморскую диету, включающую фрукты, овощи, птицу, рыбу, оливковое масло и 

18 мая 2017, 10:19
Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Общеизвестно, что соль наносит организму человека немалый вред. Вместе с тем, ряд ученых отмечает, что данный продукт имеет и полезные свойства.
Недавнее исследование было проведено на лабораторных грызунах. В ходе экспериментов выяснилось, что в тех случаях, когда подопытные употребляли много 

11 мая 2017, 05:07
Британские ученые: горячая ванна сохраняет молодость

Британские ученые: горячая ванна сохраняет молодость

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования британских специалистов, горячая ванна способствует замедлению процессов старения. Объясняется это просто: вода с высокой температурой снижает в человеческом организме уровень гормона стресса, провоцирующего преждевременное старение.
При этом ученые отмечают, что для достижения наибольшего эффекта следует 

10 мая 2017, 09:03
Открыта причина синдрома хронической усталости

Открыта причина синдрома хронической усталости

Исследователи из Соединенных Штатов нашли связь между синдромом хронической усталости (СХУ) и особыми бактериями в человеческом организме. О деталях исследования рассказывается на страницах издания Microbiome.
Эксперты Центра инфекционных заболеваний и иммунитета Колумбийского университета обследовали несколько десятков человек с явными симптомами 

26 апреля 2017, 03:41
Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Ученые из Айовы установили, что систематические пробежки в среднем могут увеличить продолжительность жизни на 3 года. Так, 1 час бега продлит вашу жизнь на 7 часов.
При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только 

13 апреля 2017, 09:44
Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученый Марва Оганян заявил о создании теории, согласно которой человек может довольно быстро стать здоровым. Для этого он должен будет повлиять на свои биохимические процессы.
По словам биохимика, сегодня медицина направляется по ложному пути и не выполняет своих основных функций. 

10 апреля 2017, 09:50
Ученые: Частая головная боль влечет повреждение мозга

Ученые: Частая головная боль влечет повреждение мозга

Датские специалисты поделились с коллегами результатами своего очередного исследования. Они пришли к выводу, что регулярные головные боли могут в конечном итоге повредить мозг человека.

В ходе эксперимента были изучены тысячи пациентов, проанализирована динамика изменения их состояния. И 

5 октября 2015, 12:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна