Ученые назвали наиболее распространенные причины головных болей. На первое место они поставили постоянные стрессы. Поскольку мозг в таких ситуациях функционирует в усиленном режиме, у людей возникает чувство дискомфорта. Также переживания отражаются на артериальном давлении, что также влечет усиление болевых ощущений.
Другой причиной мигрени может оказаться неправильная диета. Вследствие отсутствия того или иного минерала в организме происходят сбои. Так что консультация с диетологом в таких случаях необходима.
Не последнюю роль играет и неправильное употребление лекарств. А потому при приеме тех или иных препаратов нужно быть особенно внимательными и учитывать их совместимость.
Кроме того, головная боль может возникнуть из-за постоянной усталости глаз. При долгой работе за компьютером или при недостаточном освещении человек щурится, напрягая лицевые мышцы. В результате мозг получает меньше кислорода, и как следствие – возникновение мигрени.
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