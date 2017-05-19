Датские специалисты поделились с коллегами результатами своего очередного исследования. Они пришли к выводу, что регулярные головные боли могут в конечном итоге повредить мозг человека.

В ходе эксперимента были изучены тысячи пациентов, проанализирована динамика изменения их состояния. И …