Американские исследователи из Миннесоты рассказали, как именно можно узнать, сколько воды нужно выпивать человеку в день. По словам специалистов, нередко у людей появляются проблемы со здоровьем вследствие недостаточного количества жидкости.
В среднем представителям сильного пола следует за сутки употреблять 13 чашек воды, а дамам – девять. Впрочем, это только средний объем, а каждый организм индивидуален.
Теперь ученые вывели формулу, посредством которой можно вычислить требуемое количество воды. Первым делом нужно свой вес разделить на 2,2, а далее умножить полученную цифру на свой возраст и разделить на 28,3.
В итоге получается объем воды, который следует выпить за день. Формула работает с английской системой мер веса. Это значит, что вес необходимо представить в фунтах, а полученное количество воды будет в унциях. Напомним: фунт равен 450 г, а унция – 28,35 г.
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