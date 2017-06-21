Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек В областной столице накануне произошла крупная авария на водопроводе. В результате без холодной воды остались свыше 70 000 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Как сообщается, при выполнении земляных работ был поврежден водовод диаметром 700 мм. В итоге в Красноглинском …