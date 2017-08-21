Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Это сезонное явление, которое фиксируется у нас, начиная с июня. За последние 3 месяца к врачам обратились 90 человек с предварительным диагнозом «серозный менингит», это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно заболеваемость регистрируется среди детей до 14 лет. Вирусом Коксаки, который сейчас свирепствует в Турции, заразились как минимум 5 жителей области.
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Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться
Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в …
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21 августа 2017, 09:02
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В Самарской области выявили очаги сальмонеллы
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10 августа 2017, 02:00
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К ногтю: Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов
По причине роста популярности услуг ногтевого сервиса Роспотребнадзор разработал рекомендации для посетителей салонов маникюра и педикюра. Эксперты ведомства напомнили основные санитарные правила.
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10 августа 2017, 09:19
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Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза
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8 августа 2017, 02:42
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Самарцев пытались накормить зараженной сельдью
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7 августа 2017, 09:05
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Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!
Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
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2 августа 2017, 04:01
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Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг
Личный кабинет «Мое здоровье» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) даст возможность россиянам вызвать врача на дом или записаться на диспансеризацию. Постановление об изменении перечня медуслуг, оказываемых в электронной форме, размещено сегодня на официальном сайте кабмина.
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21 июля 2017, 12:22
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Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка
Генетики осуществили серию экспериментов, после которых неожиданно для себя установили ранее неизвестное воздействие чая на организм человека на структурном уровне. Как оказалось, популярный во всем мире напиток оказывает влияние на ДНК.
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18 июля 2017, 05:31
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Прозрачная медицина: Российские медучреждения будут проверять по-новому
Появилось постановление, согласно которому со следующего года при осуществлении плановых проверок в сфере медицины будут использоваться специальные проверочные листы.
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18 июля 2017, 02:07
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Утренняя зарядка: Ученые рассказали о преимуществах секса в ранние часы
Как установила международная группа ученых, самым подходящим временем для секса является утро. Особенно хорошо проявляется его воздействие на организм женщины, утверждают результаты исследований.
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10 июля 2017, 03:45
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Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу
Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
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5 июля 2017, 03:24
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Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов
Ученые определили привычки, лишающие человека нужного количества витаминов. В частности, по мнению экспертов, употребление кофе ухудшает поглощение организмом железа на 75-80%.
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5 июля 2017, 02:31
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В Уфе изобрели прибор для борьбы с инфекциями в транспорте
Ученые из академии наук Башкирии разработали так называемый бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в общественном транспорте. По словам специалистов, новый прибор благодаря ультрафиолетовой лампе в закрытом металлическом корпусе может максимально сократить передачу таких болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем, как грипп, ОРВИ, …
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8 февраля 2016, 11:28
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Учёные: Причиной падений пожилых людей оказались инфекции
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17 октября 2015, 06:55
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Ученые: перенесенные инфекции снижают уровень интеллекта человека
Специалисты из университета Копенгагена утверждают, что перенесенные инфекционные заболевания снижают интеллект человека.
Ученые провели исследование состояния здоровья 190 тысяч человек, родившихся в период с 1974 по 1994 год. Все они прошли тест на уровень IQ.
Оказалось, что после каждого инфекционного …
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22 мая 2015, 06:15