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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в 

21 августа 2017, 09:02
В Самарской области выявили очаги сальмонеллы

В Самарской области выявили очаги сальмонеллы

Два очага сальмонеллы выявлены в Самарской области в первой половине 2017 года. Один из них в Самаре, где заболели 24 человека, другой – в Чапаевске – там восемь пострадавших. Среди них двое детей, указано в сообщении ведомства. Оба случая связаны 

10 августа 2017, 02:00
К ногтю: Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов

К ногтю: Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов

По причине роста популярности услуг ногтевого сервиса Роспотребнадзор разработал рекомендации для посетителей салонов маникюра и педикюра. Эксперты ведомства напомнили основные санитарные правила.
В частности, в целях предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции и прочих опасных недугов специалист обязан проводить весь комплекс противоэпидемических 

10 августа 2017, 09:19
Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза

Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза

Розничная стоимость лекарств с января этого года выросла больше чем на 7,5%. Этот показатель обогнал инфляцию более чем в три раза. Правда, рост наблюдается на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким образом, по оценке экспертов, аптеки стараются 

8 августа 2017, 02:42
Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

В Самарской области конфисковано более 100 килограммов зараженной рыбы. Паразитов обнаружили в тихоокеанской селедке, которая предназначалась для продажи в нашем регионе. Всего в первой половине 2017 года было проверено 28 точек по продаже рыбы. Общая сумму штрафов за нарушения требований 

7 августа 2017, 09:05
Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
 
Граждан заманивают бесплатными услугами и подарками некоторых медикаментов и даже аппаратуры для измерения давления, сахара 

2 августа 2017, 04:01
Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг

Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг

Личный кабинет «Мое здоровье» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) даст возможность россиянам вызвать врача на дом или записаться на диспансеризацию. Постановление об изменении перечня медуслуг, оказываемых в электронной форме, размещено сегодня на официальном сайте кабмина.
Как следует 

21 июля 2017, 12:22
Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Нечаянное открытие: Генетики выявили неожиданное свойство самого популярного напитка

Генетики осуществили серию экспериментов, после которых неожиданно для себя установили ранее неизвестное воздействие чая на организм человека на структурном уровне. Как оказалось, популярный во всем мире напиток оказывает влияние на ДНК.
Как напоминают исследователи, сегодня человеческий организм подвержен большому количеству 

18 июля 2017, 05:31
Прозрачная медицина: Российские медучреждения будут проверять по-новому

Прозрачная медицина: Российские медучреждения будут проверять по-новому

Появилось постановление, согласно которому со следующего года при осуществлении плановых проверок в сфере медицины будут использоваться специальные проверочные листы.
Согласно замыслам авторов инициативы, с началом работы новых правил при госконтроле в сфере медицинской деятельности и обращения лекарственных препаратов и медицинских 

18 июля 2017, 02:07
Утренняя зарядка: Ученые рассказали о преимуществах секса в ранние часы

Утренняя зарядка: Ученые рассказали о преимуществах секса в ранние часы

Как установила международная группа ученых, самым подходящим временем для секса является утро. Особенно хорошо проявляется его воздействие на организм женщины, утверждают результаты исследований.
Известный сексолог Стефании Тёртгилл отмечает, что занятия сексом в утренние часы, в отличие от вечерних, обладают массой 

10 июля 2017, 03:45
Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

5 июля 2017, 03:24
Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

Ученые определили привычки, лишающие человека нужного количества витаминов. В частности, по мнению экспертов, употребление кофе ухудшает поглощение организмом железа на 75-80%.
Несмотря на сбалансированный рацион, могут наблюдаться негативные тенденции, вызванные недостатком микроэлементов и витаминов, необходимых людям. Американский эксперт Сара Брюэр 

5 июля 2017, 02:31
В Уфе изобрели прибор для борьбы с инфекциями в транспорте

В Уфе изобрели прибор для борьбы с инфекциями в транспорте

Ученые из академии наук Башкирии разработали так называемый бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в общественном транспорте. По словам специалистов, новый прибор благодаря ультрафиолетовой лампе в закрытом металлическом корпусе может максимально сократить передачу таких болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем, как грипп, ОРВИ, 
8 февраля 2016, 11:28
Учёные: Причиной падений пожилых людей оказались инфекции

Учёные: Причиной падений пожилых людей оказались инфекции

Группа исследователей из США решила проверить данные пожилых людей и выяснить, по какой причине они очень часто попадают в медучреждения в результате падения. У специалистов возникло сомнение, что это происходит случайно.

В итоге выяснилось, что у большинства старых людей, 
17 октября 2015, 06:55
Ученые: перенесенные инфекции снижают уровень интеллекта человека

Ученые: перенесенные инфекции снижают уровень интеллекта человека

Специалисты из университета Копенгагена утверждают, что перенесенные инфекционные заболевания снижают интеллект человека.
Ученые провели исследование состояния здоровья 190 тысяч человек, родившихся в период с 1974 по 1994 год. Все они прошли тест на уровень IQ.
Оказалось, что после каждого инфекционного 
22 мая 2015, 06:15
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