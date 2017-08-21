Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза Розничная стоимость лекарств с января этого года выросла больше чем на 7,5%. Этот показатель обогнал инфляцию более чем в три раза. Правда, рост наблюдается на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким образом, по оценке экспертов, аптеки стараются …