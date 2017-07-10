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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли

Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли

В процессе недавних исследований международная группа ученых составила прогноз исчезновения некоторых регионов мира. При этом утверждается, что катастрофа случится гораздо раньше, чем считалось до недавнего времени.
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10 июля 2017, 12:10
Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
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10 июля 2017, 10:32
Статус налицо: По взгляду человека психологи определяют его социальное положение

Статус налицо: По взгляду человека психологи определяют его социальное положение

Канадские специалисты из Университета Торонто установили, что выражение лица человека может многое поведать о его социальном статусе. Во многих случаях только по взгляду легко узнать, состоятельный собеседник или нет.
Как в процессе недавних исследований выяснила группа ученых, социальный статус лучше 

7 июля 2017, 05:29
Ночная терапия: Ученые установили, на каком боку полезно спать

Ночная терапия: Ученые установили, на каком боку полезно спать

Поза, в которой человек проводит большую часть сна, является очень важной для состояния здоровья. Масштабное исследование на данную тему провела международная группа ученых.
Специалисты в итоге установили, что наибольшую пользу приносит сон на левом боку. Это, в частности, положительно влияет 

7 июля 2017, 02:07
Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

5 июля 2017, 03:24
Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

Ученые определили привычки, лишающие человека нужного количества витаминов. В частности, по мнению экспертов, употребление кофе ухудшает поглощение организмом железа на 75-80%.
Несмотря на сбалансированный рацион, могут наблюдаться негативные тенденции, вызванные недостатком микроэлементов и витаминов, необходимых людям. Американский эксперт Сара Брюэр 

5 июля 2017, 02:31
Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
Свое умозаключение специалисты сделали в результате многочисленных опытов над головастиками полосатой болотной лягушки. В процессе наблюдений эксперты 

5 июля 2017, 10:10
Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
Они проанализировали множество видеороликов с походкой представительниц прекрасного пола. Эксперты выясняли, насколько каждая из женщин активна в сексуальном плане и насколько удовлетворена своей 

4 июля 2017, 09:14
По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев

В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще 

27 июня 2017, 05:15
Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
Эксперты на протяжении девяти 

19 июня 2017, 12:11
Ученые назвали самый лучший женский возраст для секса

Ученые назвали самый лучший женский возраст для секса

Ученые из Соединенных Штатов провели исследование, в процессе которого установили, какой женский возраст можно считать "оптимальным" для занятий сексом. Эксперты опросили свыше 2,5 тысяч представительниц прекрасного пола, поделив их на возрастные группы до 23 лет, от 23 до 35 лет 

31 мая 2017, 10:10
Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску

«Умоляю Вас!!! Не проходите мимо, а прочитайте текст, - обращается к подписчикам пользователь ВК Анастасия Н, указывающая на своей странице, что проживает в Тольятти и якобы работает в местном Территориальном отделе Управления одного из надзорных ведомств по Самарской области.  – 
22 мая 2017, 07:03
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