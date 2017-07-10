Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли В процессе недавних исследований международная группа ученых составила прогноз исчезновения некоторых регионов мира. При этом утверждается, что катастрофа случится гораздо раньше, чем считалось до недавнего времени.

В частности, уже в этом веке с карты могут пропасть Венеция и Мальдивы. Кстати, …