Как установила международная группа ученых, самым подходящим временем для секса является утро. Особенно хорошо проявляется его воздействие на организм женщины, утверждают результаты исследований.
Известный сексолог Стефании Тёртгилл отмечает, что занятия сексом в утренние часы, в отличие от вечерних, обладают массой неоспоримых преимуществ. Речь идет не только о приподнятом настроении, но и о физическом здоровье. Говоря о психологическом воздействии, эксперты упоминают снятие симптомов депрессии и лучшую способность переносить последствия профессионального стресса на протяжении всего дня.
Доказано: после сексуальной связи организм представительниц прекрасного пола усиливает выработку эстрогена, который положительно влияет на состояние кожи и волос. Пользу от утреннего полового контакта ученые объяснили также тем, что активно выделяемый гормон дофамин влияет на человеческую энергию, способствуя увеличению активности в течение последующих часов.
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