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«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Любимый детьми и многими взрослыми молочный коктейль по отрицательному воздействию на человеческий организм оказался аналогичен наркотическим веществам. Так утверждают ученые из Соединенных Штатов после ряда экспериментов.
По мнению экспертов, сладкий напиток представляет очень серьезную угрозу из-за того, что провоцирует выработку 

26 января 2017, 09:37
Китай начал закупать у Самары безалкогольные напитки

Китай начал закупать у Самары безалкогольные напитки

На экспорт идёт продукция нового  завода по производству сока.
Предприятие открыла группа компаний "Нектар". Завод будет выпускать до 300 миллионов литров сока в год. Мощности позволяют обеспечивать натуральными напитками 12% россиян. Также продукция будет экспортироваться в Китай и Казахстан.
Оборот 

8 сентября 2016, 04:01
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