Ученые установили, какими напитками не следует утолять жажду. Как подтвердила последняя серия экспериментов, предпочитаемые многими сладкие газированные напитки лишь на непродолжительный период избавляют от сухости во рту, а затем жажда наступает с новой силой.
Не подойдет для насыщения влагой и молочный коктейль. Впрочем, анти-лидерами все-таки являются ароматизированные сладкие газ-воды, пиво и слабоалкогольные энергетики. Причина заключается в том, что в перечисленной продукции повышенное содержание сахара, красителей и усилителей вкуса. В первые минуты жажда проходит, но это состояние остается ненадолго.
В качестве безвредной альтернативы ученые советуют натуральный хлебный квас домашнего производства, холодный несладкий чай, домашний йогурт, ряженку, простоквашу. Не стоит игнорировать ягодные компоты и даже домашний лимонад. Впрочем, лучшим напитком для этих целей вновь признана простая питьевая вода.
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