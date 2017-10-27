К 2025 году Российская Федерация столкнется с дефицитом специалистов в области аналитики, а также представителей творческих профессий. Недостаток таких кадров к этому сроку может достигнуть порядка десяти миллионов человек.
Таковы результаты недавнего исследования специалиств The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures, рассказывает «Российская газета». Причиной данной тенденции эксперты считают специфику существующей сегодня системы образования. На данный момент она в основном готовит специалистов, которые выполняют типовые задачи.
Второй причиной считается непрестижность профессий, подразумевающих сложное обучение. На третьем месте — действующая система оплаты труда. Скажем, квалифицированный врач в Российской Федерации зарабатывает лишь на 20% больше водителя. Для сравнения: в Соединенных Штатах разница составляет 261%, в Германии — 174%, в Бразилии — 172%.
Аналитики прогнозируют отставание России от стран — лидеров мировой экономики в течение еще 7-10 лет при сохранении имеющейся структуры рынка труда. Чтобы выправить дисбаланс на рынке труда, в России следует сформировать системный подход к решению проблемы. Хорошо отразятся на ситуации и системы переквалификации кадров, отмечают эксперты.
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