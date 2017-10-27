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Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на голову человека

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Лучше стоя: Британские ученые призвали не уступать места в транспорте пожилым людям

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Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

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Как следует из результатов проведенного опроса, наиболее опасным для женщин городом является Каир. Второе место разделили между собой 

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Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования, россияне стали потреблять на 20% больше кофе. Закономерным итогом этого стало удвоение ввоза кофейных зерен.
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16 октября 2017, 05:16
Жители Самарской области стали активнее искать работу

Жители Самарской области стали активнее искать работу

Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", 

16 февраля 2017, 04:41
Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Сейчас на учёте в службе занятости значатся около 25,2 тысячи человек.
В июне 2015-го их число не превышало 19 тысяч. Данные приводит Самарастат. В организациях региона сейчас работают 812 тысяч человек (без учёта субъектов малого предпринимательства). Из них 26% заняты 

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Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть

Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть

Допустимая доля иностранных работников на пассажирском транспорте России уменьшена с 50% до 40%, а на грузовом - до 35%. Общая квота зарубежных работников составит 213 929 человек. Как следует из соответствующего постановления, в будущем году сохранится на нынешнем уровне допустимая доля 
16 декабря 2015, 04:28
Уровень безработицы в Самарской области чуть выше 3%

Уровень безработицы в Самарской области чуть выше 3%

Общая безработица в Самарской области,  по данным регправительства, немногим больше трех процентов. Спрос работодателей на трудовые кадры превышает предложение: по состоянию на прошлую среду потребность в сотрудниках вдвое превышала численность безработных. Впрочем, есть и другие данные. агентство HeadHunter сообщает о 
2 сентября 2015, 02:26
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