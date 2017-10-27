Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33% Сейчас на учёте в службе занятости значатся около 25,2 тысячи человек.

В июне 2015-го их число не превышало 19 тысяч. Данные приводит Самарастат. В организациях региона сейчас работают 812 тысяч человек (без учёта субъектов малого предпринимательства). Из них 26% заняты …