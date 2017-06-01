Американские специалисты университета Мэриленда открыли новые свойства у распространенного органического красителя под наименованием метиленовый синий. Как утверждают ученые, он может тормозить старение кожи.
Оказалось, что метиленовый синий продлевает жизнь фибробластам – клеткам, которые ответственны за воспроизводство коллагена. С годами в коже человека образуется все меньше коллагена и все большее количество ферментов, разрушающих его. Как показали результаты многочисленных экспериментов, краситель смог замедлить данный процесс.
Требуемая концентрация вещества не очень высока. Американские эксперты уверены, что совсем скоро появится реальная возможность применять его для омоложения кожи.
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