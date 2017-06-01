Ученые назвали самый полезный напиток для здоровья Исследователи установили, какой именно напиток является наиболее полезным для здоровья. Как выяснилось, это обычный чай. Впрочем, даже он влияет на организм по-разному, все зависит от сорта и способа обработки листьев.

При этом авторы исследования оговорились, что столь же полезна для …