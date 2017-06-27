Специалисты Минздрава изучили ситуацию по выдаче больничных листов работающим гражданам и определили самые больные и самые здоровые российские регионы. В 2016 году по числу больничных лидирует Ярославская область. Далее идут Московская область и Тверская.
Сведения брались по плотности выдачи больничных листов на 100 работников. В Ярославской области этот показатель равен 63,6, в Московской – 60,6, а в Тверской – 60,1.
Реже других нуждались в больничных жители Чеченской республики. Там на 100 работающих граждан пришлось 15,4 свидетельства временной нетрудоспособности. На втором месте по здоровому населению Ненецкий АО – 26,6 листа, на третьем - Республика Дагестан (27,4).
По сравнению с 2015-м, в прошлом году в общей сложности на 100 работников в РФ приходится на 0,3 больничных листа меньше – 43,3. Оценка выданных больничных осуществлялась при наличии обязательного медицинского страхования.
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