Электронные больничные листы можно будет получить во всех регионах Российской Федерации с 1 июля. По словам главы кабмина, эта практика более удобна как для медработников, так и для пациентов.
Данная процедура даст возможность провести требуемое оформление более оперативно, а у медиков отпадет необходимость заполнять большое количество бумаг. По электронным больничным будут выплачиваться пособия как по временной нетрудоспособности, так и по беременности и родам. Что касается действующего сейчас бумажного варианта, то его отменять не собираются до тех пор, пока граждане не привыкнут к оформлению электронного документа.
Кстати, недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект о телемедицине. Если он вступит в законную силу, врачи смогут выдавать в электронном виде рецепты, а кроме того, дистанционно вести консультации.
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