Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.

В Госдуме предлагают ограничить возраст медиков, которые могут занимать руководящие должности. По …