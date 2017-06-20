Среди старшеклассников в России нет полностью здоровых людей. Об этом говорят данные исследования Минздрава.
Свою работу специалисты вели в различных столичных школах на протяжении 10 лет. Ежегодно эксперты оценивали состояние здоровья учеников по ряду показателей. В итоге выяснилось: в первом классе к I группе здоровья (абсолютно здоровы) относятся 4,3% детей, а к выпускному классу таких ребят не остается вовсе.
Количество школьников из II группы (практически здоровы) снизилось за период наблюдения с 44% до 34%. Число страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы) увеличилось до 4,6%.
Распространены среди учащихся нарушения костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, психической сферы, органов дыхания, нервной системы, а также расстройства зрения. Как считают исследователи, причинами такого положения дел являются увеличившаяся учебная нагрузка и возросшее число стрессовых ситуаций.
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