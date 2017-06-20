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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля

Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля

Электронные больничные листы можно будет получить во всех регионах Российской Федерации с 1 июля. По словам главы кабмина, эта практика более удобна как для медработников, так и для пациентов.
Данная процедура даст возможность провести требуемое оформление более оперативно, а у 

20 июня 2017, 12:05
В Радиоцентре снесут школу и детсад

В Радиоцентре снесут школу и детсад

В самарском поселке Новосемейкино снесут здания бывшего детсада на улице Попова и школы в технологической зоне Радиоцентра №1. Объявлен тендер по определению подрядчика, его выберут 20 июня. Цена контракта - 6 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, комплекс радиопередатчиков Радиоцентра был построен 

14 июня 2017, 12:56
Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов

Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов

В Самаре во время фестиваля цветов в парке Дружбы будет работать мобильная лаборатория самарского СПИД-центра. Там можно будет бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Тест по капиллярной крови занимает одну минуту, результаты будут известны через 20 минут, сообщили в медицинском учреждении.

14 июня 2017, 10:41
Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Минздрав РФ выступил с предложением ограничить применение антибиотиков. Министерство направило на рассмотрение кабмина новую стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам. Проект документа появился на сайте правовых актов.
Как отмечают авторы предполагаемых новшеств, они могут повысить эффективность лечения 

9 июня 2017, 02:16
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас 
7 июня 2017, 06:00
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

В русле антитабачной концепции Министерство здравоохранения предлагает запретить поддержку из бюджета кинокартин, где герои курят или демонстрируются табачные изделия. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на документы министерства.
Как сообщает издание, также предлагается всячески ограничивать демонстрацию в аудиовизуальных материалах брендов 

2 июня 2017, 10:02
В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а 

31 мая 2017, 11:38
У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор

У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор

«Клиника сердца», сроки сдачи которой неоднократно переносились из-за нарушений при проведении торгов на техобслуживание медицинского оборудования, может быть достроена и запущена в эксплуатацию благодаря поддержке крупного инвестора. Об этом во вторник, 30 мая, говорили в ходе рабочей встречи губернатора Николая 

31 мая 2017, 10:29
Все лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Все лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Минздрав России предложил сделать бесплатными все лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. Сейчас на это могут рассчитывать только льготники, а именно: люди с ограниченными возможностями, ветераны войн и дети до трех лет. При этом для них доступен ограниченный перечень препаратов 

5 мая 2017, 12:50
«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно 

5 мая 2017, 11:11
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
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