Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн … У 51-летней поклонницы солнечных ванн из Великобритании диагностировали рак кожи. Но женщина и после этого не отказалась от любимого хобби. По ее словам, она всегда любила загорать и никогда не смазывала тело солнцезащитными средствами. Через некоторое время у нее нашли