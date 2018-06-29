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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

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Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света 
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Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн

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В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса

В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса

Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались 
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Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид Самарский областной СПИД-центр в разных точках региональной столицы проводит акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» Цель - профилактика распространения ВИЧ. В пятницу, 18 мая, на набережной Волги у Маяковского спуска самарцы смогут принять участие 
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СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

В Самаре СУ СК России по Самарской области передало в суд обвинительное заключение и уголовное дело о групповом коммерческом подкупе,  покушении на ограничение конкуренции и превышении должностных полномочий в сфере здравоохранения. Процесс будет идти в Самарском районном суде. Фигурантами дела 

3 апреля 2018, 04:16
Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области

Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области

Новый клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области. Это современное медицинское учреждение, которое включает в себя детскую и взрослую поликлиники, перинатальный и диагностический центры. 15 марта госпиталь посетил 
16 марта 2018, 03:53
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
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