В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.
Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и белье на 4 тыс. коек. Благодаря этим устройствам, любой врач получает идеально подготовленный инструмент.
«Это решение инфекционной безопасности. В конечном итоге это оборудование, эти расходные материалы прошли через соответствующий стандарт», - сообщил врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
Соглашение о строительстве этого комплекса между инвестором и правительством Самарской области было подписано ещё в августе 2015 года. Расходы составили свыше 50 млн рублей. Применяется новейшее слово в современной медицине - низкотемпературная стерилизация.
«Когда мы провели анализ, мы увидели что в среднем износ оборудования составляет 80%. Объект с точки зрения вложений очень важный. Если рассматривать больницу в целом, то для нас это определенный организм, и стерилизационное отделение - позвоночник этого организма», - отметил главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им.В. Д. Середавина» Дмитрий Купцов.
Между тем, государственная собственность на это отделение сохраняется. Концессионеры будут платить аренду, а предоставляя услуги стерилизации другим больницам - компенсировать свои затраты. Подобные комплексы в перспективе планируют открыть в Тольятти и Сызрани.
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