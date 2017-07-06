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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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5 июля 2017, 10:10
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Сделано на века: Раскрыта тайна прочности древнеримских построек

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Ученые раскрыли секрет идеальной улыбки

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30 июня 2017, 05:13
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Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

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28 июня 2017, 05:14
Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

Большинство людей, имеющих отменную память, могут запоминать гораздо больше информации, но от этого далеко не всегда становятся умнее. Так утверждает ученый Пол Франкленд после своего недавнего исследования. По его словам, мышление имеет свойство стирать ненужную информацию.
Как рассказывается на страницах 

23 июня 2017, 08:01
День памяти и скорби: 22 июня самарцы несут цветы к Вечному огню на площади Славы

День памяти и скорби: 22 июня самарцы несут цветы к Вечному огню на площади Славы

Сегодня, 22 июня, одна из самых трагичных дат в истории России. 76 лет назад без объявления войны фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, нанеся массированный удар по военным, стратегическим объектам и городам. Великая Отечественная Война, продолжавшаяся 1 тысячу 418 

22 июня 2017, 11:43
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Во вторник, 20 июня, в Самаре был посмертно награжден житель города, самарский авиатор Александр Зайцев, погибший при крушении самолета в Хабаровском крае.

Трагедия произошла в июле 2015 года. У военного самолета Ту-95 МС «Медведь» во время патрулирования отказали три двигателя. Пятеро 

21 июня 2017, 10:27
Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста

Эмоции под контролем: Сибирские ученые научили компьютер распознавать степень эмоциональности текста

Уникальную технологию создали в Сибирском федеральном университете. Благодаря ей компьютер получит возможность определить, какую эмоциональную окраску имеет текст.
Ученые выделили слова и сочетания (маркеры), которые описывают главные эмоции людей, в частности страх, гнев, радость, удивление. Далее появились соответствующие лингвистические модели.

26 мая 2017, 03:23
Британские ученые объяснили пользу негативных эмоций для будущего успеха

Британские ученые объяснили пользу негативных эмоций для будущего успеха

Отрицательные эмоции могут быть полезны человеку в долгосрочной перспективе. Об этом заявили британские ученые из Университета Плимута.
Специалисты осуществили исследование с привлечением 140 добровольцев, которые должны были поиграть в компьютерную игру с вымышленным собеседником, получив от него записку. В послании 

24 мая 2017, 01:06
Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

Эксперты российской компании NtechLab разработали сервис FindFace, который был признан лучшим в мире. В этом году впервые состоялся турнир по распознаванию человеческих эмоций посредством компьютерных алгоритмов EmotionNet Challenge.
В общей сложности заявки подали 40 компаний. При этом большая часть из 

23 марта 2017, 11:29
За плохие и приятные эмоции отвечают разные участки человеческого мозга

За плохие и приятные эмоции отвечают разные участки человеческого мозга

Японские ученые из института физико-химических исследований RIKEN утверждают, что головной мозг человека распределяет хорошие и плохие эмоции в разные участки. Детали исследования опубликованы на страницах издания Nature Neuroscience.
Ученые проанализировали особенности миндалин, находящихся в височной части головного мозга, и сделали 

20 октября 2016, 10:34
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