Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.
Эксперименты показали: из-за отрицательных эмоций люди могут запоминать даже несущественные моменты. Например, если кого-то едва не сбил автомобиль, он может воспроизвести впоследствии не только окружающую обстановку, но и цвет рубашки водителя. И даже спустя длительное время подробности негативного события не утратят своей яркости и без труда всплывут в памяти.
В процессе опытов специалисты анализировали реакцию участников на спокойные кадры видеосъемок и те, которые вызывали определенный стресс. Во втором случае человек фиксировал куда больше подробностей, чем в случае, когда его мозг был расслаблен.
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