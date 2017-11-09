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Ученые: дневной сон ускоряет развитие речи

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Ученые: дети начинают понимать речь взрослых с 6 месяцев

Ученые: дети начинают понимать речь взрослых с 6 месяцев

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24 мая 2016, 04:55
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