Коллектив ученых из Университета Торонто выяснил, что мобильные устройства, в частности планшеты и смартфоны, тормозят развитие речи у детей. О недавнем исследовании рассказывает CNN.
В экспериментах были задействованы более 900 детей. Эксперты анализировали, как долго маленькие участники общаются с различными гаджетами и насколько хорошо у них развита речь.
Более того, специалисты даже определили в процессе работы собственную формулу. Оказывается, если непрерывное общение с планшетом или смартфоном превышает 30 минут, то вероятность замедления в развитии речи возрастает.
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