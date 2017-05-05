2
26
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.
Первые пучки рентгеновских волн, полученные при помощи самого продвинутого и 

5 мая 2017, 09:52
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых 

5 мая 2017, 09:44
Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

В Египте ученые обнаружили уникальный объект периода Среднего царства – погребальный сад. Это первая подобная археологическая находка в регионе.
Такие сады имели большое символическое значение в процессе обрядов погребения для древних правителей. Объект представляет собой площадку, разделенную на небольшие квадраты.

5 мая 2017, 09:30
Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Специалисты из России определили принципы действия так называемого сарафанного радио. Детали соответствующего исследования появились на одном из научных порталов.
Ученые из Санкт-Петербурга создали программу, которая позволяет прогнозировать "вирусность" определенной информации, распространяющейся по соцсетям и среди мобильных операторов. Разработанная компьютерная модель 

4 мая 2017, 05:19
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, 

4 мая 2017, 09:39
Самарским детям расскажут о войне

Самарским детям расскажут о войне

Завтра в Самарской областной детской библиотеке пройдет Восьмая Международная акция «Читаем детям о войне». Лучшие литературные произведения, посвященные Великой Отечественной, будут зачитываться непрерывно в течение 24 часов.
В учреждении организуют три площадки - для дошкольников, учеников четвертого класса и шестого. 

3 мая 2017, 02:02
Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.

Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не 

28 апреля 2017, 02:30
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи 

27 апреля 2017, 09:12
Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах

Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах

В РФ начали работать сервисные центры Apple, где, в частности, можно будет отремонтировать поврежденные экраны смартфонов. В российской столице прошли сертификацию 19 сервисных представителей Apple Premium Service Provider.
Как сообщается, отданные в авторизованный центр iPhone отправляются на ремонтное предприятие, где 

25 апреля 2017, 03:34
Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года

Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года

В этом году крупные компании собираются представить гаджеты, в том числе, с неожиданным набором опций. О таких новинках заявляют, в частности, представители Samsung, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.
В этот ряд эксперты поставили Samsung Galaxy S8, который, однако, может разочаровать 

25 апреля 2017, 03:28
В России протестировали 5G в движении

В России протестировали 5G в движении

В РФ прошло тестирование технологии 5G в движении. Как сообщают специалисты компаний МТС и Ericsson, они смогли установить новый рекорд скорости передачи данных.
Функционирующая в диапазоне 14,5–15,3 гигагерц базовая станция транслировала сигнал на движущийся прототип смартфона. В конечном итоге эксперты 

21 апреля 2017, 02:13
Ученые: дневной сон ускоряет развитие речи

Ученые: дневной сон ускоряет развитие речи

Ученые из Соединенных Штатов исследовали влияние дневного сна на здоровье детей. Как оказалось, такой отдых способен ускорить развитие речи.
К исследованиям специалисты привлекли 39 детей дошкольного возраста. В процессе своей работы ученые сделали вывод, что регулярный отдых в светлое время 

14 февраля 2017, 03:55
Ученые научились предсказывать первые слова ребенка

Ученые научились предсказывать первые слова ребенка

В ходе экспериментов ученые из Университета Индианы установили, как можно предсказать первое слово ребенка. Главным аспектом является визуальный опыт малыша, который с самого рождения начинает запоминать все, что видит около себя. Отмечается, что сейчас слово «мама» раньше всех остальных произносят лишь 30% малышей.

По 

6 декабря 2016, 12:48
Ученые: дети начинают понимать речь взрослых с 6 месяцев

Ученые: дети начинают понимать речь взрослых с 6 месяцев

Американские ученые в результате экспериментов подтвердили, что дети начинают осознанно воспринимать человеческую речь с шести месяцев. Малыш может определенным образом обработать эту информацию, но ему не хватает умения ее воспроизвести.
Ученые провели серию исследований с участием нескольких десятков родителей с 

24 октября 2016, 09:58
Ученые: собаки понимают не только интонацию, но и смысл отдельных слов

Ученые: собаки понимают не только интонацию, но и смысл отдельных слов

Ученые определили, что собаки способны не только различать интонацию, но и понимать значения отдельных слов, используя те же области мозга для обработки речи, что и люди. Об этом сообщает журнал Science.
По словам экспертов, когда человеческий мозг обрабатывает речь других 

30 августа 2016, 04:25
Британские ученые узнали правду о лох-несском чудовище

Британские ученые узнали правду о лох-несском чудовище

Английские специалисты при помощи наиболее современных технологических достижений надумали окончательно закрыть вопрос легенды о лох-несском чудовище. Робот, погруженный исследователями в воды шотландского озера, осуществил масштабный анализ глубин и не нашел даже признаков аномальной активности.
Речь идет о торпедообразном дроне, оборудованном 
13 апреля 2016, 10:28
Кофе не является бодрящим напитком, доказали ученые

Кофе не является бодрящим напитком, доказали ученые

Эксперты пришли к выводу, что кофе не является источником бодрости и энергии.

В эксперименте исследователей приняли участие около 400 человек, которые не были кофеманами – они пили его умеренно либо не пили вовсе. Перед экспериментом на протяжении 16 часов 
27 июля 2015, 01:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна