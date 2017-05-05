Ученые: собаки понимают не только интонацию, но и смысл отдельных слов Ученые определили, что собаки способны не только различать интонацию, но и понимать значения отдельных слов, используя те же области мозга для обработки речи, что и люди. Об этом сообщает журнал Science.

По словам экспертов, когда человеческий мозг обрабатывает речь других …