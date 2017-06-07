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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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7 июня 2017, 02:30
Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в процессе психологических тестов за пятилетний период. 

7 июня 2017, 09:10
Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Фрукты могут оказать неоценимую помощь в избавлении от депрессии. Об этом заявили ученые из Квинслендского университета после масштабных исследований.
К своим экспериментам специалисты привлекли шесть тысяч жительниц Австралии. Как в итоге оказалось, всего лишь два фрукта, съедаемые в день, дадут 

6 июня 2017, 05:09
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

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«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

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Как говорят результаты недавних экспериментов ученых из Университета штата Айова, во время вождения разговор по 

6 июня 2017, 03:18
Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.
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2 июня 2017, 03:22
В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

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Как отмечают участники проекта по наблюдению за ледяным шельфом, это 

2 июня 2017, 02:15
Новая кожа: Найдено эффективное и дешевое средство омоложения

Новая кожа: Найдено эффективное и дешевое средство омоложения

Американские специалисты университета Мэриленда открыли новые свойства у распространенного органического красителя под наименованием метиленовый синий. Как утверждают ученые, он может тормозить старение кожи.
Оказалось, что метиленовый синий продлевает жизнь фибробластам – клеткам, которые ответственны за воспроизводство коллагена. С годами в 

1 июня 2017, 05:14
Ученые назвали самый полезный напиток для здоровья

Ученые назвали самый полезный напиток для здоровья

Исследователи установили, какой именно напиток является наиболее полезным для здоровья. Как выяснилось, это обычный чай. Впрочем, даже он влияет на организм по-разному, все зависит от сорта и способа обработки листьев.
При этом авторы исследования оговорились, что столь же полезна для 

1 июня 2017, 11:42
Ученые рассказали, почему приготовленные в фольге блюда опасны для жизни

Ученые рассказали, почему приготовленные в фольге блюда опасны для жизни

Международная группа ученых после серии экспериментов пришла к выводу, что приготовленные или просто разогретые в фольге блюда несут серьезную угрозу для здоровья и даже жизни человека. В процессе экспериментов изучался состав различных видов мяса в сочетании с солью, овощами и 

30 мая 2017, 05:14
Опасные секреты: Наличие тайн негативно влияет на здоровье человека

Опасные секреты: Наличие тайн негативно влияет на здоровье человека

Колумбийские специалисты открыли, что наличие тайн негативным образом отражается на здоровье человека. Итоги экспериментов продемонстрировали, что в среднем каждый человек является хранителем 13 секретов, о которых никто не знает.
В процессе исследований изучалось влияние скрытности на человеческое здоровье. Как выяснилось, 

29 мая 2017, 03:21
МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

Нападение произошло вчера, 21 мая, днем в микрорайоне В-1. Дверь в хлебный киоск была не заперта - и через нее внутрь ворвался мужчина с ножом. Он заставил женщину-продавца отдать ему деньги. В киоске было 3 тысячи рублей.
 
Получив от 

22 мая 2017, 07:16
В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же 
14 апреля 2017, 09:37
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что  купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает 
9 марта 2017, 04:59
Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%

Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%

Ассоциация компаний розничной торговли предложила ритейлерам перестать возвращать непроданные батоны и булки назад на хлебозаводы. Сейчас технология выпуска мучных изделий позволяет до 5 процентов черствой продукции применять для размочки и последующего использования. Однако, жалуются в Российском союзе пекарей, в последнее 

13 декабря 2016, 04:33
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