Специалисты из Израиля осуществили исследование, посвященное влиянию белого и черного хлеба на человеческий организм. Об этом рассказывает научное издание Cell Metabolism.
В экспериментах участвовали двадцать человек. Одна половина добровольцев ела черный хлеб, другая – белый. При этом на хлебобулочные изделия приходилось 25% рациона каждого участника исследований. Все остальное состояло из обычных продуктов. Через некоторое время группы менялись местами.
После окончания исследований специалисты установили, что белый и черный хлеб, вопреки расхожему мнению, примерно одинаково влияют на состояние организма. Вместе с тем никакие мучные изделия не оказывают негативного влияния на обмен веществ. И мнение о том, что мучное портит фигуру, сильно преувеличено. Во всяком случае, когда речь идет об умеренном употреблении продукта.
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