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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба

Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба

Специалисты из Израиля осуществили исследование, посвященное влиянию белого и черного хлеба на человеческий организм. Об этом рассказывает научное издание Cell Metabolism.
В экспериментах участвовали двадцать человек. Одна половина добровольцев ела черный хлеб, другая – белый. При этом на хлебобулочные изделия 

7 июня 2017, 02:24
Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5

Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5

Японский концерн Mazda назвал рублевые цены на кроссовер нового поколения CX-5. Продажи автоновинки в России начнутся через несколько недель, информирует «Автостат».
Модель будет доступна с 2 версиями силового агрегата: 2,0 и 2,5-литра. Максимальная мощность - 150 и 192 л.с. соответственно.

6 июня 2017, 05:25
Самаре предрекают производственный коллапс

Самаре предрекают производственный коллапс

Самарское бизнес-сообщество в ожидании производственного коллапса. Закон, ограничивающий въезд в область большегрузов, может спровоцировать массовый отток бизнесменов в соседние регионы.
В промзону на Заводском шоссе на местные предприятия ежедневно приезжают сотни многотонных грузовиков. Разгрузка идет и днем, и ночью. Ежесуточно 

5 июня 2017, 06:33
Овощи и фрукты стали дороже: обзор цен в Самарской области

Овощи и фрукты стали дороже: обзор цен в Самарской области

Региональное Минэкономразвития подготовило очередной ежемесячный мониторинг цен потребительского рынка. Согласно документу, в прошлом месяце цены выросли на картофель, капусту, лук и морковь. Незначительно подорожали яблоки, апельсины и мандарины. Вместе с тем, отмечают в ведомстве, сохранилась тенденция снижения стоимости яиц, гречневой 

2 июня 2017, 03:28
Цена нефти может упасть до 45 долларов за баррель

Цена нефти может упасть до 45 долларов за баррель

На европейских площадках в первый день лета нефть торгуется в районе $52 за баррель. Однако аналитики считают, что у черного золота теперь нет выбора, кроме как падать в цене до $45 за бочку. Усилия стран ОПЕК ограничить добычу углеводородов и 

1 июня 2017, 11:03
Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Стоимость недвижимости в Самаре продолжает падать, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за месяц снизилась почти на 5,5 тысячи рублей. При этом, цены уменьшаются одинаково для жилья с любым количеством комнат. Максимальная 

29 мая 2017, 02:12
МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

Нападение произошло вчера, 21 мая, днем в микрорайоне В-1. Дверь в хлебный киоск была не заперта - и через нее внутрь ворвался мужчина с ножом. Он заставил женщину-продавца отдать ему деньги. В киоске было 3 тысячи рублей.
 
Получив от 

22 мая 2017, 07:16
Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 

10 мая 2017, 04:33
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В Самарской области аппараты установили не более 10% коммерсантов.
Напомним, с 1 июля текущего года предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области 

18 апреля 2017, 04:41
В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же 
14 апреля 2017, 09:37
В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали взыскивать налоги за долги

Россиянам, имеющим долги перед операторами связи, банками и структурами ЖКХ, придется заплатить подоходный налог. Иначе их занесут в перечень недобросовестных плательщиков, которым запрещено выезжать за границу.
Как сообщают отечественные СМИ, по сведениям компании «Ростелеком», с 1 января 2018 года вступают 

21 марта 2017, 09:53
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что  купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает 
9 марта 2017, 04:59
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
7 февраля 2017, 02:02
В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ,  в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области  предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об 

11 января 2017, 06:08
В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

30 декабря 2016, 02:46
17 ноября в Самаре запретили продавать алкоголь

17 ноября в Самаре запретили продавать алкоголь

Помимо 17 ноября, алкоголь запрещено продавать 25 января - День российского студенчества, 1 июня - Международный день защиты детей, 27 июня - День молодёжи,  1 сентября - День знаний. 

17 ноября отмечается Международный день студентов. В Самарской области в связи с 

17 ноября 2016, 10:46
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