Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.
Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и области порядка 27 тонн хлеба, батонов, сушек, сухарей и других изделий. Собственники сейчас ведут переговоры о приобретении автоматической линии по производству батонов. Объем инвестиций составит порядка 70-80 миллионов рублей. Однако, эти планы могут сорваться из-за того, что уже с 14 июня большегрузам могут запретить заезжать в Самару днём.
Александр Шелкунов, операционный директор ОАО "Самарский хлебозавод №5":
«У нас есть определенный цикл, то есть хлеб выпекается, остывает, упаковывается - должен сразу ехать в магазины - это продукт, который имеет свой срок годности и логистику. Если мы начинаем сдвигать цикл, то сдвигается весь цикл работы хлебозавода. Это очень большие затраты и очень большие проблемы. Мы можем потерять рынки сбыта, и получить очень большие штрафы от сетей. Соответственно, к сожалению, это может отразиться и на персонале, и на цене готовой продукции».
Сегодня из 9-ти хлебозаводов, работавших в Самаре в советский период, осталось только 3. В случае перехода на ночной режим работы неизбежно произойдет удорожание готовой продукции, что ударит по самым незащищенным слоям населения. На региональном форуме предпринимателей ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области. Он отметил, что ограничение движения большегрузов позволит эффективнее ремонтировать дороги, однако, не исключил, что закон будет корректироваться.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
«Строители и дорожники внесли этот закон, дума проголосовала. Сейчас промышленники, другие строители - не дорожники, вовсю звонят, говорят, не подписывать этот закон, наложите вето. Я ни разу по старой работе не накладывал вето, по Самаре вето ни разу не накладывал - придется вето наложить, грех на душу взять. Но может быть, найдем какой-то другой вариант решения».
Одна из вероятных поправок - введение спецпропусков на въезд в город для грузовиков.
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