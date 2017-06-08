В России могут запретить использовать газ в жилых домах В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы …