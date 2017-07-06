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Погода портит урожай: из-за дождей под угрозой оказались яблоки, зерно и гречка
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16 июня 2017, 08:54
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Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов
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8 июня 2017, 05:55
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Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба
Специалисты из Израиля осуществили исследование, посвященное влиянию белого и черного хлеба на человеческий организм. Об этом рассказывает научное издание Cell Metabolism.
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7 июня 2017, 02:24
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МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск
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22 мая 2017, 07:16
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В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же …
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14 апреля 2017, 09:37
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Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона
Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей …
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1 февраля 2017, 05:49
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Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна
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14 декабря 2016, 02:25
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Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников
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22 ноября 2016, 07:01
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Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно
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21 января 2016, 10:28
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Запасы зерна Самарской области сократились на 25%
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18 ноября 2015, 12:53
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В Самарской области тоннами продают небезопасное зерно
Специалисты отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Самарской области провели в селе Сиделькино Челно-Вершинского района выездную проверку фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Андрея Анисифирова. За то, что он реализовал 60,7 тонны продоволственной пшеницы, не получив на то необходимых разрешений, возбуждено дело …
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24 декабря 2014, 12:46