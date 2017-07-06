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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Погода портит урожай: из-за дождей под угрозой оказались яблоки, зерно и гречка

Погода портит урожай: из-за дождей под угрозой оказались яблоки, зерно и гречка

В эти выходные погода по-прежнему будет дождливой, но к радости тех, кто собрался за город, теплой. Столбик термометра в дневные часы будет держаться в районе 20 градусов, ночью опускаться до 10. Меж тем, погодные аномалии, которые самарцы уже пережили в 

16 июня 2017, 08:54
Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.
Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и 

8 июня 2017, 05:55
Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба

Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба

Специалисты из Израиля осуществили исследование, посвященное влиянию белого и черного хлеба на человеческий организм. Об этом рассказывает научное издание Cell Metabolism.
В экспериментах участвовали двадцать человек. Одна половина добровольцев ела черный хлеб, другая – белый. При этом на хлебобулочные изделия 

7 июня 2017, 02:24
МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

Нападение произошло вчера, 21 мая, днем в микрорайоне В-1. Дверь в хлебный киоск была не заперта - и через нее внутрь ворвался мужчина с ножом. Он заставил женщину-продавца отдать ему деньги. В киоске было 3 тысячи рублей.
 
Получив от 

22 мая 2017, 07:16
В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же 
14 апреля 2017, 09:37
Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей 

1 февраля 2017, 05:49
Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников

Аномальные морозы пугают самарских аграриев и дачников

В Самарской области сохраняется аномально холодная погода. При этом почва до сих пор не укрыта снегом. Это вызывает обеспокоенность и дачников, и аграриев.

В Самарской области в качестве озимых культур сельхозпроизводители высаживают пшеницу (ею заняты 90% площадей), рожь и тритикале - 

22 ноября 2016, 07:01
Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Если бы не меры федерального правительства - а Минсельхоз устанавливает закупочные цены для производителей, - то стоимость злаков поднялась в разы уже к весне. Между тем самарские аграрии экспортировали в 2015 году 250 тысяч тонн зерна. И это, по мнению 
21 января 2016, 10:28
Запасы зерна Самарской области сократились на 25%

Запасы зерна Самарской области сократились на 25%

Объем запасов зерна в Самарской области на 1 ноября сократился на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из отчета Росстата. На начало месяца в закромах губернии хранится 377 тысяч тонн жита. Из них: 240 тысяч - в 
18 ноября 2015, 12:53
В Самарской области тоннами продают небезопасное зерно

В Самарской области тоннами продают небезопасное зерно

Специалисты отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Самарской области провели в селе Сиделькино Челно-Вершинского района выездную проверку фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Андрея Анисифирова. За то, что он реализовал 60,7 тонны продоволственной пшеницы, не получив на то необходимых разрешений, возбуждено дело 

24 декабря 2014, 12:46
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