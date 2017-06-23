Большинство людей, имеющих отменную память, могут запоминать гораздо больше информации, но от этого далеко не всегда становятся умнее. Так утверждает ученый Пол Франкленд после своего недавнего исследования. По его словам, мышление имеет свойство стирать ненужную информацию.
Как рассказывается на страницах издания People Relationship, цель человеческой памяти состоит в удержании наиболее ценных для конкретного индивидуума сведений. Когда утрачиваются детали, возникает возможность сконцентрироваться на принятии наиболее оптимальных решений.
Ученые не раз говорили о механизмах, способствующих потере памяти. Это парадоксально, но более адекватные решения появляются, когда человек забывает малозначащую информацию и работает «с чистого листа». Именно «очищение» памяти дает возможность адаптироваться к новым действиям, отпуская все устаревшее.
Противоречивые воспоминания, поясняют исследователи, замедляют поиск верных путей. Специалисты именуют эту особенность регуляризацией.
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