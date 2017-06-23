Месяц имеет значение: Ученые нашли связь между датой рождения и здоровьем Группа специалистов из Испании пришла к выводу, что дата рождения связана с состоянием здоровья. В зависимости от месяца появления на свет у того или иного человека могут возникать различные хронические недуги.

Ученые представили перечень из 27 заболеваний и сопоставили его …