Специалисты Техасского университета рассказали о новом способе удаления плохих воспоминаний. Как поясняют ученые, формирование негативных ассоциаций идет при помощи особых процессов в нейронах. Если оказать на них влияние, то испытуемого вполне можно оградить от нежелательных тревожных ощущений.
В процессе экспериментов исследователи стимулировали два различных нейрона сенсорного типа. Сделано это было таким образом, чтобы один из них участвовал в структуризации ассоциативной памяти, а другой - неассоциативной. В итоге требуемый эффект был достигнут.
Ученые убеждены, что со временем можно разработать препарат, который не позволит человеку, пережившему стрессовую ситуацию, проходить через нее в той или иной степени в очередной раз. Впрочем, создание данного средства займет немало времени и потребует проведения множества дополнительных экспериментов и исследований.
|
Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан
|
28 июня 2017, 10:02
|
На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений
Канадские специалисты задумали провести масштабное исследование деятельности человеческого мозга с привлечением большого количества добровольцев. Ученые из Университета Западного Онтарио решили определить, как именно на работу мозга влияет недостаток сна.
|
27 июня 2017, 03:54
|
Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами
В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
|
27 июня 2017, 02:12
|
Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет
|
27 июня 2017, 12:17
|
Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее
Большинство людей, имеющих отменную память, могут запоминать гораздо больше информации, но от этого далеко не всегда становятся умнее. Так утверждает ученый Пол Франкленд после своего недавнего исследования. По его словам, мышление имеет свойство стирать ненужную информацию.
|
23 июня 2017, 08:01
|
День памяти и скорби: 22 июня самарцы несут цветы к Вечному огню на площади Славы
|
22 июня 2017, 11:43
|
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества
|
21 июня 2017, 10:27
|
В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу
|
14 июня 2017, 08:00
|
Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского
Специалисты из Университета Джорджии обнаружили новые различия между женским и мужским мозгом. По утверждению ученых, мужчины и женщины разным образом реагируют на социальное поведение.
|
5 июня 2017, 11:16
|
Исследование: Недостаток сна разрушает мозг
Группа итальянских специалистов осуществила исследование, в процессе которого сделала ряд выводов относительно состояния мозга у людей, испытывающих проблемы со сном. Как оказалось, дефицит ночного отдыха приводит к тому, что мозг начинает «поедать» самого себя.
|
31 мая 2017, 11:23
|
Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга
Международная группа специалистов в результате недавних исследований определила самые эффективные физические упражнения, которые оказывают положительное влияние на человеческий мозг. К ним были причислены аэробные нагрузки средней интенсивности.
|
23 мая 2017, 02:17
|
Гормон голода делает человека умнее
Как установили британские ученые, гормон, выделяемый эндокринной системой для «оповещения» организма о потребности в пище может положительно повлиять на мозг. По словам специалистов, он стимулирует образование новых мозговых клеток и защищает от старения уже существующие.
|
26 апреля 2017, 11:33
|
Вышла в свет книга бывшего телохранителя Гитлера о его смерти
|
22 марта 2017, 11:49
|
Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью
Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
|
30 января 2017, 02:07
|
Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями
Чтобы избавиться от негативных воспоминаний, человеку нужно некоторое время воздержаться от сна, сообщили ученые. Именно в этот период память переходит из краткосрочной в долгосрочную. К такому выводу пришли эксперты из США и Китая в результате исследований.
|
30 ноября 2016, 09:37
|
Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания
Британские и американские нейробиологи выяснили, откуда берутся ложные воспоминания. С помощью метода DRM ученые определили, что они основаны на семантической близости слов. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
|
10 сентября 2016, 10:00