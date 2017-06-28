Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями Чтобы избавиться от негативных воспоминаний, человеку нужно некоторое время воздержаться от сна, сообщили ученые. Именно в этот период память переходит из краткосрочной в долгосрочную. К такому выводу пришли эксперты из США и Китая в результате исследований.

Отрицательная информация лучше запоминается …