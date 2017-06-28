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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан

Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан

Германские исследователи рассказали о страшной катастрофе, которая может ожидать мировой океан. Она будет аналогична той, что уже была в далеком прошлом.
Тысячи лет назад многие водные обитатели и сухопутные животные вымерли: климат тогда резко изменился, а представители фауны не успели 

28 июня 2017, 10:02
На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений

На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений

Канадские специалисты задумали провести масштабное исследование деятельности человеческого мозга с привлечением большого количества добровольцев. Ученые из Университета Западного Онтарио решили определить, как именно на работу мозга влияет недостаток сна.
Участникам предложили пройти серию тестов в Сети для оценки логического мышления 

27 июня 2017, 03:54
Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
Эти символы были обнаружены на фрагменте стены древнего города 

27 июня 2017, 02:12
Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Загадочный предмет, упавший на крышу сарая в Нидерландах в этом году, ученые признали метеоритом, возраст которого 4,5 млрд лет. О результатах исследования сообщает Dutch News.
Напомним, что в этом году таинственный объект весом около 500 граммов пробил крышу сарая в 

27 июня 2017, 12:17
Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

Большинство людей, имеющих отменную память, могут запоминать гораздо больше информации, но от этого далеко не всегда становятся умнее. Так утверждает ученый Пол Франкленд после своего недавнего исследования. По его словам, мышление имеет свойство стирать ненужную информацию.
Как рассказывается на страницах 

23 июня 2017, 08:01
День памяти и скорби: 22 июня самарцы несут цветы к Вечному огню на площади Славы

День памяти и скорби: 22 июня самарцы несут цветы к Вечному огню на площади Славы

Сегодня, 22 июня, одна из самых трагичных дат в истории России. 76 лет назад без объявления войны фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, нанеся массированный удар по военным, стратегическим объектам и городам. Великая Отечественная Война, продолжавшаяся 1 тысячу 418 

22 июня 2017, 11:43
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Во вторник, 20 июня, в Самаре был посмертно награжден житель города, самарский авиатор Александр Зайцев, погибший при крушении самолета в Хабаровском крае.

Трагедия произошла в июле 2015 года. У военного самолета Ту-95 МС «Медведь» во время патрулирования отказали три двигателя. Пятеро 

21 июня 2017, 10:27
В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В самарском Загородном парке появилась скамья памяти Михаила «Горшка» Горшенева – лидера панк-группы «Король и Шут», ушедшего из жизни в 2013 году. Арт-объект создан на добровольные пожертвования фанатов музыканта. Он установлен неподалеку от колеса обозрения. На скамье расположена гитара с 
14 июня 2017, 08:00
Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Специалисты из Университета Джорджии обнаружили новые различия между женским и мужским мозгом. По утверждению ученых, мужчины и женщины разным образом реагируют на социальное поведение.
Как оказалось, психические отклонения у представителей разных полов следует лечить по-разному. Так, дамы более склонны к 

5 июня 2017, 11:16
Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

Группа итальянских специалистов осуществила исследование, в процессе которого сделала ряд выводов относительно состояния мозга у людей, испытывающих проблемы со сном. Как оказалось, дефицит ночного отдыха приводит к тому, что мозг начинает «поедать» самого себя.
Как выяснилось в ходе эксперимента, уставший 

31 мая 2017, 11:23
Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

Международная группа специалистов в результате недавних исследований определила самые эффективные физические упражнения, которые оказывают положительное влияние на человеческий мозг. К ним были причислены аэробные нагрузки средней интенсивности.
По словам ученых, прежде всего это бег, ходьба, танцы, плавание и теннис. Подобные 

23 мая 2017, 02:17
Гормон голода делает человека умнее

Гормон голода делает человека умнее

Как установили британские ученые, гормон, выделяемый эндокринной системой для «оповещения» организма о потребности в пище может положительно повлиять на мозг. По словам специалистов, он стимулирует образование новых мозговых клеток и защищает от старения уже существующие.
В ходе экспериментов было выявлено: 

26 апреля 2017, 11:33
Вышла в свет книга бывшего телохранителя Гитлера о его смерти

Вышла в свет книга бывшего телохранителя Гитлера о его смерти

В Великобритании на английском языке впервые издана книга экс-телохранителя главы Адольфа Гитлера Рохуса Миша под названием «Последний свидетель Гитлера». Об этом сообщает издание The Sun.
Миш скончался в 2013 году в германской столице в 96-летнем возрасте. В воспоминаниях Миш рассказал 

22 марта 2017, 11:49
Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
Представители медицинского центра Хадасса отправили опросники 264 людям, которые в свое время находились в состоянии клинической смерти. Ответы 

30 января 2017, 02:07
Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Чтобы избавиться от негативных воспоминаний, человеку нужно некоторое время воздержаться от сна, сообщили ученые. Именно в этот период память переходит из краткосрочной в долгосрочную. К такому выводу пришли эксперты из США и Китая в результате исследований.
Отрицательная информация лучше запоминается 

30 ноября 2016, 09:37
Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания

Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания

Британские и американские нейробиологи выяснили, откуда берутся ложные воспоминания. С помощью метода DRM ученые определили, что они основаны на семантической близости слов. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе исследования специалисты использовали метод DRM, 

10 сентября 2016, 10:00
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