Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник» 232 дня осталось до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут и в Самаре. Между тем готовность строящегося стадиона составляет 70%. Остаются вопросы по реконструкции фан-зон, в частности Струковского сада, а также по ремонту дорог, которые уже …