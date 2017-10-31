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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018

На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018

На стадионе «Самара Арена» установлены первые десять зрительских кресел отечественного производства, сообщили в ФГУП «Спорт-Ин», которое является заказчиком стадионов для ЧМ-2018 года. На странице организации опубликовано фото.

«На будущем футбольном поле продолжаются подготовительные работы для устройства «пирога», - указано в сообщении.

Напомним, 

27 октября 2017, 04:49
Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»

Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»

Компанию ПСО «Казань», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», оштрафуют на 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает федеральное агентство «Р-спорт». Санкции наложены за «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ». Напомним, что 
25 октября 2017, 03:54
Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»

Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»

232 дня осталось до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут и в Самаре. Между тем готовность строящегося стадиона составляет 70%. Остаются вопросы по реконструкции фан-зон, в частности Струковского сада, а также по ремонту дорог, которые уже 

25 октября 2017, 09:30
На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

Пункт досмотра грузового транспорта, который будет работать в Самаре во время ЧМ-2018, разместят на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе. Площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Территорию заасфальтируют и благоустроят, там оборудуют систему освещения. Установкой специального оборудования займется 

18 октября 2017, 01:57
Трамвайную ветку к стадиону «Самара Арена» планируют открыть в апреле

Трамвайную ветку к стадиону «Самара Арена» планируют открыть в апреле

Открытие новой трамвайной ветки, которую прокладывают вдоль Московского шоссе от улицы Ташкентской к стадиону «Самара Арена», намечено на апрель 2018 года. Уже в марте должны быть завершены все строительные работы. Из-за устройства локальных очистных сооружений был увеличен диаметр разворотного кольца, 

18 октября 2017, 01:15
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