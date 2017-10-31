Во вторник, 31 октября, началось раскружаливание стадиона «Самара Арена». С технической стороной процесса во время осмотра объекта детально ознакомился врио губернатора Дмитрий Азаров. Как пояснил заместитель гендиректора ПСО «Казань» Сергей Пономарев, строители постепенно уберут временные опоры, поддерживающие купол стадиона. Сначала демонтируют установленные на металлоконструкции домкраты с набором пластин, затем и сами 60-тметровые башни. Всего их 32 штуки. В первую очередь вынут угловые опоры и вывезут их через технологический проем между трибунами. Напомню, купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей с вылетом 90 метров и весом по 277 тонн каждая. В 2018 году стадион должен принять шесть матчей ЧМ-2018.
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На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018
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«На будущем футбольном поле продолжаются подготовительные работы для устройства «пирога», - указано в сообщении.
Напомним, …
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18 октября 2017, 01:15