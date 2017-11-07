Новые сложности при строительстве трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018 Новые сложности при строительстве трамвайной линии к стадиону «Самара Арена», на котором в 2018 году должны пройти матчи чемпионата мира по футболу. По данным подрядчика, около 2 соток земли на Московском шоссе, в районе бывшего пельменного цеха, до сих пор …