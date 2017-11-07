Компании «Аэросоюз-Девелопмент» будет передан участок почти в 30 тысяч квадратных метров для строительства вертолетного центра.
Вертолетный центр построят на территории Кировского района возле стадиона «Самара Арена» на улице Дальней. Это в районе 16-го километра Московского шоссе. Отметим, в регионе предполагается организовать несколько вертолетных центров.
Напомним, стадион «Самара Арена» строят на территории радиоцентра. Первый тестовый матч запланирован на апрель. Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Самаре намечено проведение 6 матчей мундиаля.
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