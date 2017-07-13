Ученые Самарского университета разрабатывают методы «настройки» биочасов человека. Так называемые «циркадианные часы» - это компактное скопление нейронов головного мозга, расположенных в ядре гипоталамуса. Когда человек оказывается в ситуации, в результате которой он не может получать внешние сигналы о смене времени суток – не видит, как день сменяется ночью, например, работая под землей или на космической станции, его биочасы начинают давать сбой. Исследования самарских ученых помогут разработать фармпрепараты для адаптации людей к длительным нарушениям естественных биоритмов. Грант на эту работу был получен в конце 2016 года, рассказали в самарском вузе.
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6 июня 2017, 04:31
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31 мая 2017, 11:23