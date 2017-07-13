Читать по глазам: За способность угадывать мысли отвечают особые гены, установили ученые За способность читать мысли по глазам отвечают особые гены. Такой вывод сделали специалисты Кембриджского университета в процессе продолжительных исследований.

На основании своих наблюдений ученые подтвердили, что подавляющее большинство людей не в состоянии определить, о чем в настоящий момент на самом …