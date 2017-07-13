2
03
17
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888            888        .d8888b.                       Y88b   d88P 
 888                   888       d88P  Y88b                       Y88b d88P  
 888                   888       Y88b.                             Y88o88P   
 8888888     88888b.   88888b.    "Y888b.    .d8888b   .d8888b      Y888P    
 888         888 "88b  888 "88b      "Y88b.  88K       88K          d888b    
 888         888  888  888  888        "888  "Y8888b.  "Y8888b.    d88888b   
 888         888 d88P  888 d88P  Y88b  d88P       X88       X88   d88P Y88b  
 888         88888P"   88888P"    "Y8888P"    88888P'   88888P'  d88P   Y88b 
             888                                                             
             888                                                             
             888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Читать по глазам: За способность угадывать мысли отвечают особые гены, установили ученые

Читать по глазам: За способность угадывать мысли отвечают особые гены, установили ученые

За способность читать мысли по глазам отвечают особые гены. Такой вывод сделали специалисты Кембриджского университета в процессе продолжительных исследований.
На основании своих наблюдений ученые подтвердили, что подавляющее большинство людей не в состоянии определить, о чем в настоящий момент на самом 

12 июля 2017, 03:26
Спокойной ночи: Крепкий сон зависит от наличия целей в жизни

Спокойной ночи: Крепкий сон зависит от наличия целей в жизни

Ученые из Иллинойса установили, что для крепкого и полноценного сна людям требуется знать, ради чего они поднимаются с постели утром. Участниками серии экспериментов были представители разных возрастов.
Как отмечают исследователи, есть большое количество причин, вызывающих проблемы со сном, — ожирение, 

12 июля 2017, 08:38
На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время

На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время

Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли грядущие масштабы вымирания животных. Об этом рассказывается на страницах издания PNAS.
Известный эколог Пол Эрлих, который некоторое время назад говорил о начале шестого массового вымирания видов на Земле, вместе с группой специалистов осуществил очередное 

11 июля 2017, 05:13
Эликсир жизни: Ученые увидели связь между любовью к кофе и долголетием

Эликсир жизни: Ученые увидели связь между любовью к кофе и долголетием

Любители кофе живут дольше. Так утверждают американские ученые из Университета Южной Калифорнии после масштабного исследования.
В процессе своей работы эксперты проанализировали данные медицинских карт пациентов, которые употребляли бодрящий напиток регулярно. В общей сложности были изучены истории 180 тысяч человек. Как 

11 июля 2017, 03:32
Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Правительство Самарской области проиграло очередное судебное разбирательство с национальным исследовательским университетом имени Королева. Как уже рассказывала «ТЕРРА», арбитражный суд региона рассматривает несколько исков, в которых губернские власти требуют признать право собственности на часть имущества вуза. Аргументируется это тем, что строительство 

5 июля 2017, 04:26
Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Проанализировав особенности нынешних гарнитур, популярных в игровой индустрии, ученые сделали умозаключение, что киберпреступники смогут в ближайшее время без труда прочесть мозговые импульсы человека. Иными словами, мозговые волны уже находятся не в полной безопасности.
По словам авторов исследования, выражение "читать мысли 

3 июля 2017, 05:13
Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Специалисты Техасского университета рассказали о новом способе удаления плохих воспоминаний. Как поясняют ученые, формирование негативных ассоциаций идет при помощи особых процессов в нейронах. Если оказать на них влияние, то испытуемого вполне можно оградить от нежелательных тревожных ощущений.
В процессе экспериментов 

28 июня 2017, 05:14
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей 

9 июня 2017, 11:56
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Специалисты из Университета Джорджии обнаружили новые различия между женским и мужским мозгом. По утверждению ученых, мужчины и женщины разным образом реагируют на социальное поведение.
Как оказалось, психические отклонения у представителей разных полов следует лечить по-разному. Так, дамы более склонны к 

5 июня 2017, 11:16
Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

Группа итальянских специалистов осуществила исследование, в процессе которого сделала ряд выводов относительно состояния мозга у людей, испытывающих проблемы со сном. Как оказалось, дефицит ночного отдыха приводит к тому, что мозг начинает «поедать» самого себя.
Как выяснилось в ходе эксперимента, уставший 

31 мая 2017, 11:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна