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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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В самарских подъездах завелись «термиты»
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28 июля 2017, 07:59
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов
Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А …
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27 июля 2017, 08:05
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Ученый и губернатор встретились в Самаре
Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. …
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26 июля 2017, 06:10
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Приедут в Самару туристы и увидят на Ленинградской это...
Блогер Анна Носова обращает внимание "на ржавый, всеми забытый памятный знак Революции 1917 года, который висит на стене дома 56 по Ленинградской". "Эта металлическая конструкция своей дряхлостью изгаживает общий вид улицы. Раз уж в этом году исполняется 100 лет …
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26 июля 2017, 08:19
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Секреты великих ученых: в Самаре состоится лекция Нобелевского лауреата
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21 июля 2017, 12:02
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Самарские ученые нашли способ управлять человеческим мозгом
Ученые Самарского университета разрабатывают методы «настройки» биочасов человека. Так называемые «циркадианные часы» - это компактное скопление нейронов головного мозга, расположенных в ядре гипоталамуса. Когда человек оказывается в ситуации, в результате которой он не может получать внешние сигналы о смене времени …
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13 июля 2017, 11:36
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Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета
Правительство Самарской области проиграло очередное судебное разбирательство с национальным исследовательским университетом имени Королева. Как уже рассказывала «ТЕРРА», арбитражный суд региона рассматривает несколько исков, в которых губернские власти требуют признать право собственности на часть имущества вуза. Аргументируется это тем, что строительство …
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5 июля 2017, 04:26
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Платежная карта заменит российским студентам зачетку
Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
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8 июня 2017, 12:26
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В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков
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30 мая 2017, 10:55
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Будущие самарские медики получали зачеты за деньги
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10 мая 2017, 08:42