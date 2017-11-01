Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
По данным ТРК «ТЕРРА», свои посты покидают сразу три человека.
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента управления делами администрации Александр Филатов. Последний раньше работал с Фурсовым в областном департаменте по делам молодежи, а Тимреч был его замом в департаменте, а потом и в министерстве труда.
Сластенин в городской администрации проработал два года. Пришел туда с позиции управляющего самарским филиалом банка «Союз». В августе 2015 возглавил департамент финансов, сменив Андрея Прямилова. В июле 2016 Фурсов повысил Сластенина до своего первого зама.
Напомним, с сегодняшнего дня обязанности главы Самары исполняет Владимир Василенко
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