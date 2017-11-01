Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии По информации источников ТРК «ТЕРРА», первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин прекращает свою работу в мэрии. В администрации он проработал два года. Пришел на работу в августе 2015 года - возглавил тогда департамент финансов, сменив Андрея Прямилова, который сейчас исполняет …