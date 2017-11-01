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Материалы по теме:

Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии

Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии

По информации источников ТРК «ТЕРРА», первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин прекращает свою работу в мэрии. В администрации он проработал два года. Пришел на работу в августе 2015 года - возглавил тогда департамент финансов, сменив Андрея Прямилова, который сейчас исполняет 
1 ноября 2017, 04:09
Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова

Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова

Во вторник самарская Дума официально приняла отставку Олега Фурсова, который с 1 ноября снова будет работать региональным министром труда, занятости и миграционной политики. Как уже рассказывала «ТЕРРА», до тех пор, пока не назначат нового сити-менеджера, исполнять обязанности главы Самары будет 

31 октября 2017, 02:15
Впервые за 9 лет заседание правительства Самарской области прошло в расширенном составе

Впервые за 9 лет заседание правительства Самарской области прошло в расширенном составе

На мероприятии, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, помимо членов кабинета министров собрались руководители крупнейших предприятий, банков, муниципалитетов и представители общественности. На совещании обсудили важнейшие и наиболее болезненные вопросы социально-экономического развития региона. Кроме того, глава области заявил об 

26 октября 2017, 06:09
Олег Фурсов покидает мэрию Самары

Олег Фурсов покидает мэрию Самары

На заседании правительства Самарской области врио губернатора Дмитрий Азаров заявил,  что Олег Фурсов уходит с поста главы Самары. Он переходит в региональное правительство. Исполнять обязанности главы Самары будет Владимир Василенко. Подробности - скоро на нашем сайте и в выпуске новостей 

26 октября 2017, 11:59
«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары

«Евразийская корпорация автовокзалов» выиграла суд с мэрией Самары

Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд вынес решение в пользу «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА). Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА» компания судилась с мэрией Самары. Спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью 

25 октября 2017, 07:01
Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»

Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»

Продолжается спор мэрии Самары и «Евразийской корпорации автовокзалов». Судятся из-за денег, которые перевозчик заплатил за участок земли площадью 42 тысячи квадратных метров под самарским транспортным узлом, но потом эту сделку купли-продажи признали ничтожной. Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд постановил взыскать с 

23 октября 2017, 10:57
Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура Самары уличила мэрию города в заключении муниципальных контрактов, на оплату которых денег в бюджете предусмотрено не было. Так, например, "Межрегиональная лизинговая компания", согласно договору , в срок до 2021 года должна предоставить городу 20 односекционных низкопольных трамваев и столько 

17 октября 2017, 07:06
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