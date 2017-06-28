В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет В усыпальнице знатной древнеегипетской женщины археологи нашли протез, который можно считать самым древним на Земле. Артефакт обнаружили в некрополе недалеко от Луксора в местечке Шех Адб-эль-Курна. Там в руки исследователей периодически попадаются останки людей, порядка 3500-3300 лет назад живших в …