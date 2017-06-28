В столице Италии на третьей линии метро рабочие сделали уникальную находку. Обнаруженное в процессе сооружения подземного пути деревянное строение было построено во II веке.
Как говорят изучившие находку археологи, два помещения сохранились до наших дней благодаря пожару. Дело в том, что древесина не разрушается лишь в особых благоприятных климатических и температурных условиях, а также после стихийных бедствий.
Дом располагается вблизи легендарного Колизея на глубине около 10 метров. По словам ученых, уникальной находку делают обугленные части деревянного потолка и предметы мебели — столы и табуреты. На месте обнаружены также скелеты двух домашних животных — кошки и собаки.
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