Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за баррель. Столько она стоила только в начале ноября 2014-го.
Некоторые иностранные инвесторы ставили даже на то, что BRENT уже в ближайшие пару месяцев подорожает до 100 долларов. Впрочем, согласно базовому сценарию ЦБ, цены на нефть марки Urals будут падать — до $55 в среднем в 2020-2021 годах. Другой сценарий предусматривает, что стоимость барреля в ближайшие 2-3 года сохранится на уровне в 70 долларов.
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