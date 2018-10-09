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Что будет с ключевой ставкой?

Что будет с ключевой ставкой?

Ключевую ставку, исходя из которой определяются все возможные проценты по кредитам, снова могут понизить, но не раньше, чем через год - полтора. Центробанк считает, что это можно будет сделать в конце 19 -20 годов - заявил директор департамента денежно-кредитной политики 

9 октября 2018, 12:42
В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Пестравском районе  нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

На месте проишествия инспектор отдела 
27 августа 2018, 02:53
ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

Центробанк России заявил о намерении взыскать понесённые им убытки с бывших владельцев трех российских банков - «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Все они были отправлены на санацию в прошлом году. Иски подадут либо в конце этого, либо в начале 2019 года, 

14 июня 2018, 09:00
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что 

24 мая 2018, 02:18
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области

ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области

Сотрудники самарского регионального управления ФСБ ликвидировали крупную нефтеврезку. Она была сделана в нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Нелегальная труба, длинной около 2 километров, была проложена к базе ООО УК «Лагуна», расположенной в городе Похвистнево. Там силовики обнаружили 2 емкости на 2 тысячи тонн 

29 марта 2018, 04:12
Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.

«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной 

20 октября 2017, 03:57
Нефть ставит рекорды

Нефть ставит рекорды

В начале недели цена на нефть эталонного класса Brent достигла своего максимального уровня в период с июля 2015 года. На торгах лондонской биржи сырьё этой марки продавалось по $58,44 за баррель, что на $1,58 или почти 3%выше уровня, достигнутого в 

27 сентября 2017, 10:07
Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые из Университета Беркли считают, что уже через 70 лет большинство городов планеты не сможет принять Летние Олимпийские игры. Причиной этому станет глобальное потепление.
Эксперты оценили вероятность проведения Олимпийских состязаний в городах Северного полушария с населением более 600 тысяч человек, 

15 августа 2016, 04:59
ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает 
8 апреля 2016, 12:47
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