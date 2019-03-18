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Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 
18 марта 2019, 09:33
Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России сейчас находится на пике. При этом, с начала года ожидания были ещё более негативными. Связано это с повышением в январе 2019 года НДС с 18 до 20 %, рассказал главный аналитик самарского филиала ФК «Открытие» Павел Краснощеков. 
18 марта 2019, 11:27
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в 
4 марта 2019, 08:34
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

В России зафиксировано резкое подорожание мяса курицы. По данным Росстата, средняя цена на этот продукт за год выросла на 22%. При этом сейчас больше половины белкового рациона жителей страны составляет именно курятина. Повышение оптовых цен на курицу по итогам января 
8 февраля 2019, 11:13
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
Интернет-магазин мебели: просто, удобно, выгодно

Интернет-магазин мебели: просто, удобно, выгодно

Обустройство дома – дорогостоящее удовольствие, поэтому к выбору мебели следует относиться особенно тщательно. В последнее время все большую популярность набирают интернет-магазины мебели. Это обусловлено рядом причин, которые выгодно отличают сетевые площадки от обыкновенных гипермаркетов или салонов.
 
Во-первых, это значительная 
18 января 2019, 12:51
Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Дилеры ведущих мировых автопроизводителей уже переписали ценники в своих автосалонах. По данным Автостата, подорожание составило от 1,4 до 4%. Причина в выросшем с нового года с 18 до 20% НДС. При этом вилка роста на автомобили эконом-класса и люксовых марок 
15 января 2019, 07:13
Как в Самаре меняются цены на продукты

Как в Самаре меняются цены на продукты

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Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр, работающий при правительстве РФ,  проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
Хотя по факту в прошлом году доходы людей упали еще 

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2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей

Этот показатель исчисляется специальным индексом потребительского доверия. В третьем, так называемом постотпускном, квартале он оказался равен 74, упав на четыре пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами. С 2005 года показатель в этот период либо находился в стабильном состоянии, либо 
27 октября 2015, 02:41
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