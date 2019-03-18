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Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина
Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 …
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18 марта 2019, 09:33
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Инфляция в России находится на пике
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18 марта 2019, 11:27
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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
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12 марта 2019, 11:37
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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
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7 марта 2019, 10:27
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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?
Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в …
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4 марта 2019, 08:34
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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Интернет-магазин мебели: просто, удобно, выгодно
Обустройство дома – дорогостоящее удовольствие, поэтому к выбору мебели следует относиться особенно тщательно. В последнее время все большую популярность набирают интернет-магазины мебели. Это обусловлено рядом причин, которые выгодно отличают сетевые площадки от обыкновенных гипермаркетов или салонов.
Во-первых, это значительная …
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18 января 2019, 12:51
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Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС
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15 января 2019, 07:13
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Как в Самаре меняются цены на продукты
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11 января 2019, 09:25
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Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики
Аналитический центр, работающий при правительстве РФ, проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
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7 апреля 2017, 01:45
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2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей
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27 октября 2015, 02:41
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