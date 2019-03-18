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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?
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18 марта 2019, 09:01
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Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов
В понедельник, 18 марта, председателем Самарского областного суда указом президента России официально назначен Вадим Кудинов. В документе говорится, что срок его полномочий составляет шесть лет. Его предшественница Любовь Дроздова занимала эту должность почти 12 лет. Она ушла в …
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18 марта 2019, 07:39
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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС
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15 января 2019, 07:13
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Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств
Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств.
В перечень жизненно …
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4 декабря 2018, 11:53
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Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили
Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 …
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27 июня 2018, 09:01
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Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств
Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и …
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8 июня 2018, 03:42
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Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области
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18 апреля 2018, 12:15
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Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами
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13 апреля 2018, 04:41
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В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку
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9 октября 2017, 06:11
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В Саратове двое мужчин с автоматом ограбили аптеку
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16 марта 2016, 02:31
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В Самарской области стартовал конкурс «Мой любимый фармацевт»
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28 октября 2015, 07:18
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