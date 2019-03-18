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Материалы по теме:

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?

Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?

Уже к концу марта - началу апреля пика достигнет годовая инфляция. Она поднимется до 6 %. Об этом заблаговременно предупредил Центробанк. Вину за рост цен регулятор возлагает на овощи и рубль: первые резко подорожали после сезонного спада, а отечественная валюта, 
18 марта 2019, 09:01
Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов

Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов

В понедельник, 18 марта, председателем Самарского областного суда указом президента России официально назначен Вадим Кудинов. В документе говорится, что срок его полномочий составляет шесть лет. Его предшественница Любовь Дроздова занимала эту должность почти 12 лет. Она ушла в 
18 марта 2019, 07:39
21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

В России зафиксировано резкое подорожание мяса курицы. По данным Росстата, средняя цена на этот продукт за год выросла на 22%. При этом сейчас больше половины белкового рациона жителей страны составляет именно курятина. Повышение оптовых цен на курицу по итогам января 
8 февраля 2019, 11:13
Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Дилеры ведущих мировых автопроизводителей уже переписали ценники в своих автосалонах. По данным Автостата, подорожание составило от 1,4 до 4%. Причина в выросшем с нового года с 18 до 20% НДС. При этом вилка роста на автомобили эконом-класса и люксовых марок 
15 января 2019, 07:13
Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств. 

В перечень жизненно 

4 декабря 2018, 11:53
Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 
27 июня 2018, 09:01
Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств

Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств

Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и 

8 июня 2018, 03:42
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитражный суд Москвы признал картельный сговор между двумя самарскими компаниями «ФАРМ СКД» и «НОВАФАРМ». В ходе госзакупок они удерживали высокие цены на лекарственные препараты для больниц. Как установило самарское управление ФАС, фирмы приняли участие в более чем 400 аукционах на 

13 апреля 2018, 04:41
В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В воскресенье вечером ограбили аптеку сети «Вита», которая находится в районе улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Очевидцы рассказали, что двое мужчин приставили обрез к молодой продавщице и забрали все наличные деньги из кассы. В полиции подтвердили эту информацию. Также уточнили, что 

9 октября 2017, 06:11
В Саратове двое мужчин с автоматом ограбили аптеку

В Саратове двое мужчин с автоматом ограбили аптеку

Преступление совершено в поселке Солнечный. О дерзком налете на аптеку сообщили региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных структур региона. Как отмечается, здание расположено на оживленной улице, в нем располагается аптека "Для взрослых и детей".
Вечером вчера, 15 марта, в 
16 марта 2016, 02:31
В Самарской области стартовал конкурс «Мой любимый фармацевт»

В Самарской области стартовал конкурс «Мой любимый фармацевт»

Разобрать рецепт врача и выбрать из большого ассортимента подходящее лекарство, которое при этом не сильно ударит по карману покупателя - в этом состоит мастерство аптекаря. Лучших в области предлагают определить самим жителям. Конкурс "Мой любимый фармацевт" на сайте Доктор63.ру уже 
28 октября 2015, 07:18
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