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Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств
Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и …
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8 июня 2018, 03:42
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Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами
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13 апреля 2018, 04:41
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В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио
На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.
По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами …
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25 января 2018, 12:50
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Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства
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23 января 2018, 11:15
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Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности
Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
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3 ноября 2017, 11:15
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Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае
В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
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19 июня 2017, 10:01
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Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали
Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность …
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20 марта 2017, 01:21
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90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества
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2 февраля 2017, 05:29