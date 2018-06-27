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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств

Самарцев хотят защитить от поддельных лекарств

Специальную маркировку к 2020 году будут наносить и на лекарства. Все легальные препараты будут регистрироваться в специальной системе, чем-то похожей на «Меркурий». В России стартовал соответствующий пилотный проект - медикаменты маркируются контрольно-идентификационными знаками на всех этапах, начиная от производителя и 

8 июня 2018, 03:42
Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитражный суд Москвы признал картельный сговор между двумя самарскими компаниями «ФАРМ СКД» и «НОВАФАРМ». В ходе госзакупок они удерживали высокие цены на лекарственные препараты для больниц. Как установило самарское управление ФАС, фирмы приняли участие в более чем 400 аукционах на 

13 апреля 2018, 04:41
В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.

По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами 
25 января 2018, 12:50
Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Все мы не раз сталкивались с ситуацией: вы приходите в аптеку, и фармацевт настойчиво пытается продать вам лекарства подороже, а информацию о более дешевых аналогах приходится чуть ли не клещами вытягивать. Федеральная антимонопольная служба решила бороться с подобной практикой.
23 января 2018, 11:15
Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
По замыслу AliExpress, будут размещены особые метки, при наведении на которые смартфона либо планшета 

3 ноября 2017, 11:15
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность 

20 марта 2017, 01:21
90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

Почти 90 процентов реализуемых в России пуховиков не соответствуют стандартам качества, выяснила проверка «Российской системы качества». Всего было исследовано 69 образцов различных марок мужских курток в ценовом диапазоне от 3 до 50 тысяч рублей. Требованиям стандарта соответствовали только 7 из 

2 февраля 2017, 05:29
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