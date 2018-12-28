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6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР
Дополнительный импульс в развитии в 2019 году по оценке регионального минэконома должна получить экономика Тольятти. Сразу 6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с местной Территорией Опережающего Развития. Решение об этом было принято на заключительном в 2018 году заседании комиссии по рассмотрению …
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28 декабря 2018, 09:04
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского …
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25 декабря 2018, 01:26
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Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита
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25 декабря 2018, 08:43
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника
11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
«В сложившихся обстоятельствах …
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11 июля 2018, 12:49
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Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию
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5 февраля 2018, 08:01
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Центробанк хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами
Центробанк собирается отказаться от отзыва лицензий у финансово-кредитных структур в пользу существенных штрафных санкций. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на проект поправок в закон "О Центральном банке РФ", разработанный экспертами Центробанка и Министерства финансов.
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28 декабря 2017, 11:24