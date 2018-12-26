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Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе
В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. …
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26 декабря 2018, 09:10
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В Самаре врача признали виновной в гибели мамы тройняшек
Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Во время расследования …
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26 декабря 2018, 08:59
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В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»
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25 декабря 2018, 10:23
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского …
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25 декабря 2018, 01:26
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Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита
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25 декабря 2018, 08:43
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Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим
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20 декабря 2018, 11:19
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Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
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20 декабря 2018, 10:21
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Россияне набирают кредиты перед Новым годом
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19 декабря 2018, 09:03
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На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам
Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 …
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19 декабря 2018, 12:10
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В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»
В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание …
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14 декабря 2018, 04:26
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
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30 ноября 2018, 10:43
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В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
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23 ноября 2018, 11:15
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Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
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21 ноября 2018, 08:53
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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57