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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
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10 декабря 2018, 12:50
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«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда
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10 декабря 2018, 11:59
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Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
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10 декабря 2018, 11:40
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
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30 ноября 2018, 10:43
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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"
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25 ноября 2018, 05:21
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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57
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«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию
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9 ноября 2018, 11:45
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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Стоимость абонементов в тренажерные залы и спорткомплексы с 2016 года может сильно вырасти
Это связано с введением лицензирования данных организаций. Соответствующий документ в ближайшие дни рассмотрит Государственная дума. По предварительной информации, на получение обновленного сертификата спортзалам дается год - до 1 апреля 2016-го. На практике это приведет к удорожанию всех услуг для посетителей, …
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6 апреля 2015, 11:18