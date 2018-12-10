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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

В воскресенье, 9 декабря, в Самарском зоопарке родились малыши — очаровательные котята леопарда.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней, - написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсети. 

Правда, традиционный конкурс на лучшие имена для новых 
10 декабря 2018, 11:59
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в 
30 ноября 2018, 10:43
В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02

"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"

В матче 15-го тура РПЛ самарские "Крылья Советов" в Москве на "Открытие-Арене" уступили местному "Спартаку" – 1:3.
 
КС открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко, который отправил мяч 

25 ноября 2018, 05:21
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит 
10 ноября 2018, 07:57
«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

В следующем году «АвтоВАЗ» более чем в 10 раз - с 4 тысяч 800 до 50 тысяч штук - увеличит экспорт двигателей в Турцию. Агрегаты предназначены для другого дочернего подразделения Рено - завода в городе Бурса. Там выпускаются Renault Fluence 
9 ноября 2018, 11:45
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
Стоимость абонементов в тренажерные залы и спорткомплексы с 2016 года может сильно вырасти

Стоимость абонементов в тренажерные залы и спорткомплексы с 2016 года может сильно вырасти

Это связано с введением лицензирования данных организаций. Соответствующий документ в ближайшие дни рассмотрит Государственная дума. По предварительной информации, на  получение обновленного сертификата спортзалам дается год - до 1 апреля 2016-го. На практике это приведет к удорожанию всех услуг для посетителей, 
6 апреля 2015, 11:18
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