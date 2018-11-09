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Вдова отравленного банкира Екатерина Пузикова официально стала адвокатом
Екатерина Пузикова, вдова отравленного замруководителя самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, официально стала адвокатом.Соответствующая запись появилась на сайте Самарской областной коллегии. Девушка сдала квалификационный экзамен. Ей присвоен реестровый номер 3070, в базе коллегии она значится как адвокат-индивидуал под именем Екатерина …
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10 ноября 2018, 08:50
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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57
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В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей
В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит …
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10 ноября 2018, 08:35
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В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку
Самарчанка Анна Кондратьева рассказала в "Фейсбуке" про сомнительную эффективность местной налоговой службы. "У них на счету каждая копейка. Налоговая бдит. Любая организация сегодня регулярно получает от ФНС различные требования. Но бывает и такое. Недоимка по страховым взносам - 1 …
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11 ноября 2018, 04:56
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В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»
Блогер Евгений Синюков поведал, что в самарской исправительной колонии № 28 в селе Рождествено открылся реабилитационный центр «Аврора». Это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона и двадцатый по счету в стране. Первый в Самарской области был открыт в …
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10 ноября 2018, 08:30
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В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани
В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, …
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10 ноября 2018, 08:10
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов
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1 ноября 2018, 08:34
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«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках
Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор …
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31 октября 2018, 10:11
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Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, …
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30 октября 2018, 11:11
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АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
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3 октября 2018, 04:02