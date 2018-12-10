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Материалы по теме:

Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн

Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн

Чемпионат мира закончился, а Самара всё никак не расплатится с долгами, накопленными во время подготовки к мундиалю. Так например, областной Фонд капремонта не до конца расплатился с подрядчиками, которые красили фасады домов на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Поэтому организация 
10 декабря 2018, 09:54
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии

Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров избран в Высший совет партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшие выходные в Москве на 18-м съезде единороссов. Всего в состав партийного руководства вошли четыре представителя нашего региона: помимо Азарова, это депутат Госдумы 
10 декабря 2018, 09:26
В блогах: что будет с парком?

В блогах: что будет с парком?

Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». 
10 декабря 2018, 09:21
В блогах: диалоги в пробке

В блогах: диалоги в пробке

Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты". 
 
- Найдем мандарины и в школу не пойдем. 
- А 
10 декабря 2018, 07:53
Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом

Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом

Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги 
7 декабря 2018, 10:35
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки. 
 
- По согласованию с прокурором Самарской области Константином Букреевым органами ФСБ России, а также старшим помощником по безопасности прокурора области проведена проверка, послужившая основанием для задержания заместителя 
7 декабря 2018, 02:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».

«Плата будет рассчитываться, исходя из количества 
14 ноября 2018, 08:05
В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы 
30 октября 2018, 09:12
Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»

Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»

В Самарской области выбрали регионального оператора, который с 1 января следующего года будет отвечать за сбор, перевозку, обработку, утилизацию и обезвреживание твердых бытовых отходов. По результатам конкурса, проведенного областным Минэнерго, им стала самарская фирма «Экостройресурс». С ней будет заключен договор 
26 октября 2018, 10:02
В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700. 
 
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
 
Он поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу 
3 октября 2018, 09:42
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