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Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн
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10 декабря 2018, 09:54
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Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"
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10 декабря 2018, 09:26
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В блогах: что будет с парком?
Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». …
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10 декабря 2018, 09:21
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В блогах: диалоги в пробке
Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты".
- Найдем мандарины и в школу не пойдем.
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10 декабря 2018, 07:53
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Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом
Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги …
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7 декабря 2018, 10:35
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района
Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки.
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7 декабря 2018, 02:09
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому
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14 ноября 2018, 08:05
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В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором
Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы …
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30 октября 2018, 09:12
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Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»
В Самарской области выбрали регионального оператора, который с 1 января следующего года будет отвечать за сбор, перевозку, обработку, утилизацию и обезвреживание твердых бытовых отходов. По результатам конкурса, проведенного областным Минэнерго, им стала самарская фирма «Экостройресурс». С ней будет заключен договор …
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26 октября 2018, 10:02
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В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок
В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700.
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
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3 октября 2018, 09:42