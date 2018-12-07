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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. 
 
- Результаты 
9 декабря 2018, 08:07
В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В воскресенье, 9 декабря, в областной столице произошла очередная автоавария на трамвайных путях. ДТП случилось на улице Пензенской. По словам очевидцев, водитель иномарки «Сузуки» не сумел справиться с управлением, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Мицубиси» и 
9 декабря 2018, 07:43
Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Что ждет российскую экономику в ближайшее время?

Середина декабря станет определяющей для развития российской экономики и стоимости отечественной валюты в 2019 году. Странами ОПЕК уже принято принципиальное решение по сокращению объемов добычи нефти, но пока обсуждаются конкретные цифры. При этом цены на черное золото в последнее время 
7 декабря 2018, 10:25
В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, 
7 декабря 2018, 11:45
В блогах: битва за сахар в

В блогах: битва за сахар в "Ашане"

Блогер ruben4eg163  поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены 
8 декабря 2018, 09:39
В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки. 
 
- По согласованию с прокурором Самарской области Константином Букреевым органами ФСБ России, а также старшим помощником по безопасности прокурора области проведена проверка, послужившая основанием для задержания заместителя 
7 декабря 2018, 02:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
Сельское кладбище в поселке Рубежный будет относиться к Самаре

Сельское кладбище в поселке Рубежный будет относиться к Самаре

В ближайшие годы кладбище, расположенное в поселке Рубежный, перейдет в статус городского. Это будет сделано в рамках проекта "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара". Средства на оформление погоста в муниципальную собственность предусмотрены в проекте на 
13 июля 2018, 09:07
Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила 
6 июля 2018, 07:35
На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на 

5 июня 2018, 10:15
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.

Спустя некоторое время по 

26 апреля 2018, 04:26
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