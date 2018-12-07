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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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9 декабря 2018, 08:07
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В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района
Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки.
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7 декабря 2018, 02:09
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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Сельское кладбище в поселке Рубежный будет относиться к Самаре
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13 июля 2018, 09:07
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Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно
Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила …
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6 июля 2018, 07:35
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области
25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по …
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26 апреля 2018, 04:26