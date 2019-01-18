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Материалы по теме:

В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров. 

- В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили, что реальная действительность очень долго камуфлировалось. Сейчас все 
18 января 2019, 05:18
В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке

В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке

В Самаре правоохранители «накрыли» игорное заведение в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в поселке Красная Глинка. Они установили и задержали предполагаемого организатора азартных игр - 35-летнего нигде не работающего жителя областной столицы. Ранее этот человек не представал перед судом. 
18 января 2019, 04:44
«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым. 

- Всего 
18 января 2019, 04:25
В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В четверг, 17 января, в Советском районе Самары произошла авария с участием кареты скорой помощи. В 03:30 19-летний водитель грузовика Dong Feng ехал по улице Гагарина в направлении Запорожской. По данным регионального ГУ МВД, он не сумел проконтролировать движение своего 
18 января 2019, 04:05
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой 
16 января 2019, 08:00
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