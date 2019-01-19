На днях на одном из рынков Кировского района Самары была проведена проверка документов иностранных граждан, которые работают в продуктовых павильонах. В контрольном мероприятии приняли участие сотрудники облподразделения Управления по вопросам миграции и бойцы ОМОНа регуправления Росгвардии.
По итогам проверки выяснилось, что 5 из 30 мигрантов работали в ларьках без разрешительных документов. Гости «города-курорта» привлекли к административной ответственности, передает ГУ МВД по Самарской области.
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