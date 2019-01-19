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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
23 марта 2018, 10:39
В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

Сегодня, 29 октября, состоялось официальное открытие единой базы ОМОН, где будут работать и тренироваться 365 человек. Самарские бойцы переедут сюда до 15 ноября. В областном центре останется только подразделение СОБРа. Весь комплекс занимает 4,5 гектара, общая площадь зданий - 14,5 
29 октября 2015, 10:23
В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

Сегодня, 10 июня, около одиннадцати часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Гагарина в Самаре. Находку обнаружили на лавочке во дворе административного здания.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Опасную территорию оцепили. Из 
10 июня 2015, 02:41
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