Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя почти четверть века руководство страны в буквальном смысле схватилось за голову и стало предпринимать меры, которые помогли бы хоть как-то упорядочить потоки всевозможной информации, гуляющие в Сети.
Каким образом, смотрите 7 апреля на телеканале "ТЕРРА" в вечернем выпуске новостей в 18:45.
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В мире растет число кибер-атак
За минувший год каждая пятая компания в России пострадала от целевых нападений на IT-инфраструктуру. Хакерские атаки на госучреждения, частный бизнес и персональные данные обычных людей совершаются ежедневно. Ведущие корпорации страны выкладывают миллионы, чтобы защитить свои данные. При этом эксперты «Лаборатории …
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7 апреля 2017, 01:38
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Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет
На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
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6 апреля 2017, 05:23
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В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер
Специальный мессенджер для чиновников может начать работу в РФ. С соответствующей инициативой выступил советник президента Герман Клименко.
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5 апреля 2017, 11:49
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Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое
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29 марта 2017, 03:04
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Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2016 года
Компания Mail.ru составила рейтинг лучших гаджетов прошлого года. В голосовании участвовали 160 тыс. человек.
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2 февраля 2017, 09:37
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Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей
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10 января 2017, 10:13
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В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета
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28 сентября 2016, 04:31
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СМИ: Минкомсвязи РФ разработало закон о полном контроле над рунетом
В Минкомсвязи подготовлен пакет поправок, систематизирующих работу отечественного сегмента Сети. Об этом было заявлено на совещании у замглавы министерства Алексея Соколова.
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19 августа 2016, 01:03
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Российский интернет входит в тройку самых устойчивых в мире
Рунет оказался в тройке наиболее устойчивых сегментов в мире. Такие данные следуют из отчета компании Qrator Labs, которая занимается нейтрализацией DDoS-атак.
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7 июня 2016, 10:14
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Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным
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9 февраля 2016, 04:36
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Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года
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20 января 2016, 12:02